Cáncer de mama: Río Negro superó la meta de mamografías en mujeres de 50 a 69 años

Un relevamiento nacional posicionó a la provincia con una alta tasa de cobertura para mujeres que precisan realizarse una mamografía. Además, se anunció que se desarrollará "La Noche de las Mamografías".

Río Negro logró posicionarse por encima de la meta nacional de mamografías realizadas a mujeres de 50 a 69 años.

Río Negro logró posicionarse por encima de la meta nacional de cobertura de mamografías destinada a mujeres de entre 50 y 69 años , según los resultados del Relevamiento Nacional de Disponibilidad y Uso de Mamógrafos en Argentina 2025-2026.

El estudio permitió conocer la capacidad instalada del sistema sanitario y detectar diferencias en el acceso al diagnóstico temprano del cáncer de mama. En ese contexto, la provincia alcanzó un 24% de cobertura sobre la población objetivo.

La cifra representa un resultado superior al objetivo anual establecido, que había sido fijado en el 20% para las mujeres de 50 a 69 años que cuentan exclusivamente con cobertura pública de salud.

El relevamiento fue impulsado por la Asociación Civil Surcos y la Fundación Instituto Natura, con participación de las jurisdicciones sanitarias de todo el país para construir un diagnóstico federal sobre el acceso a mamografías.

La investigación buscó generar información actualizada sobre la disponibilidad, distribución y funcionamiento de los equipos utilizados para realizar estos estudios, considerados fundamentales para detectar de manera temprana posibles casos de cáncer de mama.

Río Negro cuenta con 13 mamógrafos públicos

Uno de los principales datos que surgieron del relevamiento fue la situación de los equipos disponibles en el sistema público rionegrino. La provincia cuenta actualmente con 13 mamógrafos distribuidos en 13 establecimientos sanitarios.

Además, al momento de realizarse el diagnóstico nacional, todos los equipos se encontraban funcionando, una situación que contrasta con el panorama registrado a nivel nacional.

Según el relevamiento, Argentina cuenta con 1.498 mamógrafos en funcionamiento, de los cuales 404 pertenecen al subsector público y 1.094 corresponden al sector privado y de la seguridad social.

Sin embargo, el estudio también detectó que aproximadamente uno de cada tres equipos relevados presentaba algún tipo de falla o no funcionaba correctamente, una situación que puede afectar la posibilidad de garantizar estudios en tiempo y forma.

La Coordinadora Provincial de Control de Cáncer y Cuidado Paliativo, Silvia Roldán, destacó el resultado obtenido por Río Negro y remarcó que la provincia logró superar el objetivo establecido para la población considerada prioritaria.

“Al momento del relevamiento, los mamógrafos rionegrinos estaban todos en funcionamiento y alcanzamos la meta anual de estudios realizados”, explicó Roldán al referirse a los resultados obtenidos durante el período analizado.

La funcionaria detalló que la población objetivo está conformada por mujeres de entre 50 y 69 años y que la planificación sanitaria establecía como meta alcanzar al menos al 20% de ese grupo.

Finalmente, el sistema público alcanzó una cobertura del 24%, cuatro puntos porcentuales por encima de la previsión inicial. El resultado fue valorado por las organizaciones responsables del relevamiento nacional como un indicador positivo.

Equipos modernos y mayor capacidad diagnóstica

La disponibilidad de equipamiento no es el único aspecto considerado para evaluar el acceso a la mamografía. También resulta clave contar con tecnología adecuada para mejorar la calidad de los estudios y ampliar las posibilidades de detección.

En ese sentido, Río Negro dispone en Viedma y Bariloche de dos equipos digitales directos de última generación. Estos dispositivos permiten realizar tomosíntesis y mamografías con contraste.

De acuerdo con lo explicado por Roldán, estas herramientas representan una mejora significativa en la capacidad diagnóstica del sistema público, particularmente cuando se requiere profundizar el análisis de determinadas imágenes.

El relevamiento también permitió identificar que los hospitales públicos rionegrinos realizaron mamografías a mujeres que se encontraban fuera del rango etario definido como población objetivo.

Esos estudios estuvieron vinculados principalmente con antecedentes familiares de cáncer de mama o con la presencia de síntomas específicos que justificaban la realización de controles antes o después del rango establecido para el screening.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron que el objetivo es continuar ajustando los criterios de screening y clasificación de los estudios, para utilizar los recursos disponibles de manera eficiente y garantizar el acceso de quienes más los necesitan.

La disponibilidad relativa de mamógrafos también fue analizada en función de la población. Río Negro registra 3,6 equipos por cada 10.000 mujeres de entre 40 y 75 años con cobertura pública exclusiva.

Estefania Petrella

Una campaña especial durante octubre

En paralelo a los resultados del relevamiento nacional, el Ministerio de Salud de Río Negro prepara una nueva estrategia para facilitar el acceso a los controles preventivos.

Durante octubre se desarrollará en los hospitales públicos de la provincia la campaña denominada “La Noche de las Mamografías”, destinada especialmente a mujeres de entre 50 y 69 años.

La propuesta apunta a reducir algunas de las barreras que pueden dificultar el acceso al diagnóstico, entre ellas los inconvenientes vinculados con los horarios de atención y la necesidad de trasladarse para conseguir un turno.

Durante la jornada, las mujeres que formen parte de la población objetivo podrán realizarse una mamografía sin presentar una orden médica. Sin embargo, deberán gestionar previamente un turno en el hospital correspondiente.

La organización anticipó que esta modalidad permitirá ordenar la atención, evitar demoras innecesarias y aprovechar de manera más eficiente la capacidad disponible en los establecimientos sanitarios públicos.

La campaña se desarrollará en el marco de las acciones de prevención y detección temprana del cáncer de mama, una enfermedad en la que el diagnóstico oportuno resulta determinante para mejorar las posibilidades de tratamiento.

Desde Salud también plantearon que los datos obtenidos mediante el relevamiento nacional servirán para orientar futuras decisiones sobre la distribución y renovación de equipamiento.

En ese sentido, Roldán señaló que la información permite identificar las zonas donde existe una mayor necesidad vinculada con la densidad poblacional, además de evaluar el estado de los equipos y planificar mejoras.