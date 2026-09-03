La dramática medida de un vecino para reclamar que le paguen

Es electricista de un municipio del Alto Valle y este jueves inició una drástica protesta. "Me cortaron el sueldo sin junta médica" , se lee en su pancarta.

Quienes este jueves anduvieron por el edificio municipal de Cervantes fueron testigos de una dramática situación . Eduardo Díaz , trabajador con 16 años de antigüedad en la Muni , inició una medida de fuerza extrema tras llevar, según su denuncia, varios sin cobrar sus haberes y no recibir respuestas sobre su estado de salud. El electricista de 49 años sostiene que el conflicto se originó tras sufrir un grave accidente laboral a principios de año y por ello decidió encadenarse con el fin de ejercer presión.

Según detalló el trabajador, el 9 de enero de 2026 sufrió una descarga eléctrica mientras realizaba labores en una línea de 380 voltios vinculada al alumbrado público de la localidad. Pese a que Díaz solicitó que el hecho fuera encuadrado como un accidente de trabajo, asegura que la comuna catalogó su situación como una enfermedad común.

La situación se agravó cuando, mediante la Resolución N.º 065/2026 y una providencia dictada a inicios de junio, la Municipalidad suspendió el pago de sus sueldos desde el 29 de mayo . De acuerdo con sus declaraciones, la interrupción de los pagos se concretó sin haber sido convocado previamente a una Junta Médica Municipal para evaluar las secuelas traumáticas, cardíacas y neurológicas que padece desde el choque eléctrico.

“Ya no tengo recursos. Ya me cortaron el gas, no tengo con qué pagar nada y ya no tengo ni para comer siquiera. Entonces no me quedó otra que hacer esto”, expresó.

Crisis económica y el pedido de solución

Díaz calcula que la deuda salarial acumulada ronda los 8 millones de pesos, lo que lo ha llevado a una situación límite. Afirmó que ya sufrió el corte de servicios básicos como el gas y manifestó dificultades extremas para cubrir necesidades básicas como la alimentación diaria.

A pesar de haber recurrido previamente al Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el Gobierno provincial, el operario no obtuvo respuestas favorables. Por este motivo, decidió encadenarse a las puertas del edificio municipal de Cervantes con carteles informativos.

Díaz sostiene que no estaba en condiciones de retomar sus tareas habituales y remarcó que no pretende desvincularse de la Municipalidad, sino continuar trabajando una vez que se determine cuál es su situación médica. “Yo estoy dispuesto a trabajar, lo que pasa es que necesito que me den una solución a esto ya”, manifestó en declaraciones al medio local ANR

Exigen la intervención de una Junta Médica

Asimismo, exige la intervención de una Junta Médica urgente, la regularización de sus haberes y la entrega de sus recibos de sueldo. Díaz afirmó que mantendrá la medida de fuerza e insiste en permanecer encadenado frente al Municipio hasta ser atendido por las autoridades locales.

También aseguró que desde enero tiene problemas para dormir, dolores en el pecho y dificultades para realizar algunas de las tareas propias de su oficio como electricista.

El reclamo incluye además la entrega de sus recibos de sueldo, el restablecimiento de los haberes y el pago de lo adeudado desde fines de mayo. Díaz calcula que la deuda salarial acumulada ronda los $8 millones, aunque se trata de una estimación realizada por el propio trabajador y no de una liquidación oficial informada por el Municipio.