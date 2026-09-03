Llega La Saladita, ¿y la polémica?: El inesperado reclamo de los vecinos

En redes sociales se difunde la llegada de una importante feria de compras. Hace meses hubo controversia en la previa pero fue un éxito. ¿Y ahora?

Hace poco fue un éxito pese a la resistencia de los comerciantes . Ahora, vuelve La Saladita a Allen y genera tantas tanta expectativas como quejas. En redes sociales comenzó a difundirse la llegada de la feria de compras este sábado y domingo en el Allen Rugby Club

La propuesta contará con decenas de stands donde los visitantes podrán encontrar ropa, calzado, artesanías, bazar y una gran variedad de productos a precios accesibles, adaptados a la modalidad de venta de las tradicionales ferias comerciales. Este formato genera fuerte atracción por sus costos bajos, aunque suele encender alarmas en la economía local.

Para acompañar las jornadas de compras, la organización preparó una agenda con shows musicales en vivo que incluirán a diversos artistas regionales, buscando ofrecer un espacio festivo para toda la familia. Además, El Diario de Allen informó que el predio dispondrá de un patio gastronómico con carros de comida y puestos de bebidas para consolidar el paseo como una alternativa de entretenimiento completa.

El debate comercial y la expectativa social

Mientras el anuncio circula rápidamente en las redes provocando un notable interés en la comunidad, también reaviva el debate entre los comerciantes tradicionales de la ciudad. Mientras los vecinos celebran la llegada de opciones más económicas para el bolsillo en tiempos difíciles, el sector mercantil suele expresar preocupación por la competencia desleal e informal que representan estas ferias masivas.

Sin embargo, por el momento la convocatoria avanza firme y se proyecta como uno de los eventos comerciales más concurridos del fin de semana. Está previsto en un predio de la Isla 16.

"Alguien sabe con quien hay q hablar para poner un puesto o algún número de teléfono", señaló Jeremías. "Muy lejos las que no tenemos auto no podemos ir", indicó Carmen y resumió un poco el sentimiento generalizado.

El gran éxito de la edición pasada

Si bien no se trataría de la misma feria, cabe admitir que la última visita de un emprendimiento de estas características a Allen fue un éxito. A pesar del fuerte rechazo inicial y los cuestionamientos planteados por un grupo de comerciantes locales, una multitud de vecinos decidió acompañar la propuesta comercial.

El debate se había encendido en los días previos, cuando los propietarios de los locales establecidos del centro de la ciudad alzaron la voz. Los comerciantes se quejaban de lo que consideraban una competencia desleal para sus negocios, argumentando irregularidades en el tipo de comercialización y la falta de igualdad en la carga impositiva.

Sin embargo, la respuesta del público inclinó la balanza de manera contundente. Una importante concurrencia registró el predio de Fincas Don Nicolás, ubicado estratégicamente sobre la Ruta Provincial 65, donde se realizó La Saladita.