La provincia incorporó cerca de 3.800 puestos privados formales desde fines de 2023 y se ubicó segunda en crecimiento a nivel nacional.

Río Negro va a contramano del país: sumó miles de empleos privados mientras crece la caída nacional.

Mientras el empleo privado registrado atraviesa una etapa de retroceso a nivel nacional, Río Negro muestra una tendencia diferente .

Entre fines de 2023 y mayo de 2026, la provincia sumó cerca de 3.800 puestos de trabajo privados formales , lo que representa un crecimiento del 3,4% y la ubicó como la segunda provincia con mayor crecimiento del país .

En mayo, Río Negro alcanzó los 111.300 trabajadores registrados , un 3,7% más que en el mismo mes del año anterior. El dato contrasta con el escenario nacional, donde el empleo privado cayó 3,8% , según los registros del SIPA.

Una estrategia para generar trabajo local

Detrás de estos números, la Provincia destaca una estrategia que combina generación de empleo, capacitación y defensa del trabajo local.

Uno de los pilares es el Servicio de Empleo Rionegrino (SER), que funciona como vínculo entre las empresas que buscan personal y quienes necesitan trabajo. Durante el primer semestre, el organismo gestionó búsquedas para 1.400 puestos y reunió más de 12.500 currículums.

La propuesta también apunta a preparar a los trabajadores para los sectores que aparecen como motores de la nueva matriz productiva.

El foco puesto en los jóvenes

A través de Empleo Joven Rionegrino, la Provincia incentiva la contratación de personas de entre 18 y 23 años.

Además, junto a universidades, escuelas técnicas, cámaras empresariales, sindicatos, empresas y fundaciones, impulsa capacitaciones vinculadas con los perfiles que actualmente demanda el mercado laboral.

La oferta incluye programas destinados al sector energético, cursos técnicos y acciones para fortalecer el vínculo entre la educación y el mundo del trabajo.

Los grandes proyectos también entran en la estrategia

La política de empleo busca acompañar los grandes desarrollos productivos que avanzan en la provincia.

Un ejemplo es Calcatreu, donde el Gobierno provincial intervino para garantizar compromisos laborales que contemplan la incorporación de 30 trabajadores y la capacitación de otras 30 personas.

El objetivo es que las nuevas inversiones no solo generen actividad económica, sino que también se traduzcan en oportunidades concretas para los habitantes de Río Negro.

“El crecimiento tiene que traducirse en trabajo rionegrino”

El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, sostuvo que la provincia atraviesa una transformación productiva y planteó la necesidad de que ese proceso tenga una fuerte participación local.

“No queremos solamente inversiones: queremos empresas que contraten trabajadores de acá, proveedores locales que crezcan, jóvenes que encuentren su primera oportunidad y familias que puedan desarrollarse donde eligieron vivir”, señaló.

En esa línea, remarcó que el desafío es lograr que el crecimiento económico “se traduzca en trabajo rionegrino”.

Prepararse para los empleos que vienen

La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, puso el foco en la capacitación como herramienta para aprovechar las oportunidades laborales que puedan surgir.

“Río Negro tiene talento, conocimiento y trabajadores con una enorme capacidad”, destacó, y sostuvo que el Estado debe potenciar ese capital humano y vincularlo con las empresas.

La funcionaria también planteó que defender el empleo local implica preparar a los trabajadores para los puestos que demandará la economía en los próximos años.

Energía, minería, turismo y pymes: dónde buscan crecer

La estrategia provincial apunta ahora a extender el crecimiento del empleo hacia todo el territorio.

Los desarrollos energéticos, mineros y de infraestructura aparecen como nuevos motores, junto con actividades tradicionales como el turismo, la producción, el comercio, los servicios, las economías regionales y las pymes.

El desafío será diversificar la economía y conseguir que cada nueva inversión deje no solo puestos de trabajo, sino también conocimiento, proveedores locales y capacidad instalada en Río Negro.