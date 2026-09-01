El popular Monito, querido trabajador de la zona, necesita la ayuda de todos

El desgraciado episodio que puso al vecino en la incómoda posición de tener que pedir la colaboración del Alto Valle. "Les gradezco", dijo.

El Monito, en tiempos mejores. Hoy necesita la colaboración de todos.

Conocido por los vecinos de Allen y la zona como “El Monito” , Héctor Fabián Huayquinao atraviesa un difícil momento luego de sufrir un accidente mientras realizaba trabajos de poda.

Ante esta situación, “El Monito” apeló a la solidaridad de todo el Alto Valle y solicitó la colaboración de la comunidad para poder adquirir un corset lumbar, elemento que necesita para afrontar su recuperación.

El desgraciado hecho, según el sitio El Diario de Allen, ocurrió el pasado martes 25 , mientras Héctor se encontraba trabajando en las alturas sobre un árbol. En un desafortunado movimiento , perdió el equilibrio y cayó pesadamente al suelo . El impacto le provocó severas lesiones: fisuras en las costillas y fracturas en los dedos de su mano izquierda, cuadro que le impide por completo continuar con sus labores habituales.

El pedido médico que difundió el Monito.

Ante la imposibilidad de trabajar y generar ingresos, “El Monito” solicitó la colaboración de la comunidad para poder adquirir un corset lumbar, un elemento ortopédico indispensable que le prescribieron los médicos para afrontar su proceso de rehabilitación.

Cómo ayudarlo

Para facilitar la ayuda de quienes puedan aportar económicamente, se habilitó una cuenta para recibir donaciones de manera directa:

Alias de Mercado Pago / Banco: monito.huayqui

Titular: HÉCTOR FABIÁN HUAYQUINAO

El mensaje de agradecimiento de un vecino querido

El afecto de los vecinos no se hizo esperar, pero aún se necesita llegar al monto necesario para cubrir los costos médicos y los elementos de contención. “Desde ya les agradezco su colaboración”, expresó Héctor, emocionado por las muestras de apoyo, pero con la urgencia de quien hoy necesita del acompañamiento y la solidaridad de todos para salir adelante.

Conocida la noticia en las redes sociales, los vecinos le mandaron todo su apoyo al Monito, comentarios de aliento y promesas de ayuda.