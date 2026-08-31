La Federación de Productores de Río Negro y Neuquén va a la justicia por la contaminación en canales y desagües

La medida tiene como objetivo que se acccione de manera eficiente para evitar la afectación a la producción frutihortícola y a toda la sociedad por el peligro en el agua para consumo.

La Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén recorrió distintos desagües y canales de riego del Alto Valle y pudo corroborar una situación que se repite con los años.

En declaraciones radiales, el presidente de la Federación, Sebastián Hernández , confirmó que harán la denuncia ante la justicia para que ''actúe en consecuencia y busque a quienes están contaminando''. En este sentidó apunto a que no se puede seguir ''mirando para el otro costado'' y que las certificaciones de agua se piden y se realizan. Esto, se traducen en una dificultad para el sector.

En esa misma línea, Hernández aseveró que ''se hicieron los reclamos al gobierno provincial y a los municipios, lo que se debe resolver cuanto antes es las cloacas de quienes viven cerca de los canales''.

Un nivel de contaminación importante

El representante de los productores enfantizó en que más allá de la limpieza que pudieran hacer las autoridades competentes, la gente tira residuos y líquidos cloacales. Por ende, muchas veces no alcanza y por ello, agregó ''necesitamos que la gente se comprometa con el cuidado''.

Por último, lamentó que ''hace tiempo que los sistemas de desagües y canales se están utilizando para tirar basura y verter líquidos cloacales'' y recalcó que la situación se replica muchas zonas, pero solo se viralizaron situaciones en Cipolletti y Fernández Oro''.

Uno de los casos observados por la institución fue el Desagüe P2, que comienza en la ciudad de Cinco Saltos y desemboca en el Río Negro, donde denunciaron la presencia de basura y efluentes cloacales.

Este fin de semana el sitio Agrovalle difundió un video que deja expuesto el nivel de volúmen de ramas y residuos que afectan notoriamente el curso de agua en los canales:

Video: Gentileza.

El sindicato de la fruta cerró el acuerdo paritario: de cuánto serán los aumentos

Esta semana comenzó con la oficialización del acuerdo paritario para los trabajadores de la fruta de Río Negro y Neuquén ya que luego de una audiencia virtual, el sindicato recibió una oferta superadora.

El titular del Sindicato de Obreros Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén, Máximo Santibáñez, explicó que se establecieron incrementos no remunerativos y escalonados sobre la escala anterior.

Desde el gremio reclaman una recomposición que acompañe el impacto de la inflación y mejore el poder adquisitivo del sector.

Cómo quedan los incrementos salariales

Julio y agosto: 4%

Septiembre y octubre: 8%

Noviembre y diciembre: 16%

Santibáñez aseguró que el acuerdo supera ampliamente la propuesta anterior presentada por la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) que era de $80.000 mil pesos y adelantó que durante la semana quedarán listas las actas con el detalle de los reajustes.

De manera oficial, el sindicato informó que solicitarán reunirse nuevamente en el mes de diciemrbe para poder trabajar sobre los sueldos de la temporada 2027.