Dos hombres viajaban en un VW Gol desde Villa Regina a Puerto Madryn y fueron detenidos por la Gendarmería en el puesto de control sobre ruta 3. Gracias a un can especializado detectaron cocaína y marihuana.

Detuvieron a dos jóvenes en Arroyo Verde: iban armados y con más de 400 gramos de cocaína.

Este lunes se confimó que el personal de la Sección de ''Arroyo Verde'' del Escuadrón Seguridad Vial ''Sierra Grande'' llevó a cabo el control de un vehículo Volkswagen Gol, cuando se encontraba circulando sobre el kilómetro 1.308 de la Ruta Nacional Nº 3.

Al consultar el itinerario de los ocupantes se pudo confirmar que viajaban desde la Villa Regina ( Río Negro) con destino a la localidad chubutense de Puerto Madryn. Posteriormente, los funcionarios efecturaron el pasaje con ''Frida'' - una can del Departamente de antinarcóticos- que alertó cuando la perra reaccionó exaltadamente al pasar por las puertas del rodado.

Ante este indicio, los uniformados procedieron a inspeccionar minuciosamente el automóvil y visualizaron mediante el uso del escáner móvil cuerpos extraños en ese sector.

Foto: Gentileza.

Cómo fue la requisa

Los gendarmes requisaron las puertas y extrajeron de un doble fondo paquetes que contenían una sustancia blancuzca. Asimismo, los efectivos abrieron el baúl y hallaron entre ropa otros ladrillos que contenían una sustancia vegetal como así también una pistola cargada y 21 municiones.

Al efectuar las pruebas de campo narcotest, arrojaron un alarmante resultado: 425 gramos de cocaína y 1 kilo 275 gramos de marihuana.

Intervino en este hecho, la Sede Fiscal Descentralizada de Rawson que dispuso la detención de los involucrados al igual que el decomiso del rodado, la totalidad de las drogas, el arma de fuego y demás elementos de interés para la causa.

Una nueva modalidad que preocupa a las autoridades

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, advirtió recientemente sobre nuevas modalidades de traslado de drogas mediante personas utilizadas como “mulas” y destacó la necesidad de reforzar las inspecciones en rutas y puntos de ingreso a la provincia.

Según explicó el funcionario, las investigaciones recientes permitieron detectar un uso cada vez más extendido de personas que actúan como ''mulas'' tercerizadas, aunque con una modalidad más amplia que la tradicional.

Para el ministro, una de las principales dificultades radica en que las personas utilizadas para esas tareas no suelen repetirse, lo que dificulta identificar patrones únicamente a partir de antecedentes o vínculos previos.

Por ese motivo, sostuvo que los controles deben avanzar hacia inspecciones aleatorias de los despachos y vehículos, particularmente en los puntos de ingreso y circulación hacia Puerto Madryn.

Una red que involucra distintos puntos del país

En declaraciones a medios de la vecina provincia, Iturrioz señaló que, de acuerdo con las investigaciones realizadas, las organizaciones recurrirían en algunos casos a personas en situación de vulnerabilidad económica para concretar los traslados.

Según describió, en investigaciones recientes se detectó la participación de mujeres como receptoras de cargamentos, mientras que en provincias del norte como Jujuy y Misiones también fueron identificadas personas de bajos recursos como remitentes.

La Policía trabaja en coordinación con Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, además de la intervención de la Justicia Federal cuando corresponde.

El operativo de Arroyo Verde vuelve a poner el foco sobre una de las rutas utilizadas para ingresar estupefacientes a Chubut y exhibe, una vez más, el papel de los controles preventivos y de los perros antinarcóticos para detectar cargamentos ocultos en vehículos.