Preocupación en Catriel: la intendenta fue internada de urgencia

La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, permanece internada en observación tras sufrir un accidente. Se aguarda un parte médico oficial.

La jefa comunal de Catriel , Daniela Salzotto , fue ingresada de urgencia este domingo por la tarde en la Clínica Juan Domingo Perón , donde permanece bajo estricto monitoreo profesional y la realización de diversos estudios clínicos.

La noticia sobre la salud de la funcionaria generó inmediata preocupación en la comunidad local. Su equipo de trabajo y el cuerpo médico resolvieron que permanezca en observación preventiva para evaluar detenidamente su cuadro general.

Según trascendió, el ingreso hospitalario de Daniela Salzotto se debió a un inconveniente sufrido en su vivienda mientras realizaba tareas de reparación en la propiedad.

La jefa comunal perdió el equilibrio cuando se encontraba subida a una escalera y cayó al piso, golpeándose con fuerza. A raíz de las lesiones provocadas por el impacto, fue trasladada de inmediato al centro de salud local para recibir asistencia médica.

Daniela Salzotto permanece internada en observación. Se aguarda un parte médico oficial.

Estado de salud de Daniela Salzotto

De acuerdo con la información brindada por su equipo de prensa, la primera evaluación médica detectó fisuras y fracturas en varias costillas. Frente a este panorama, los profesionales de la Clínica Juan Domingo Perón determinaron mantenerla internada.

El objetivo del seguimiento es controlar un importante golpe en la zona torácica y descartar posibles complicaciones de tipo pulmonar o cardíaco. Fuentes cercanas a la funcionaria señalaron que una de las principales preocupaciones radica en una posible lesión pulmonar producto del fuerte impacto.

La expectativa por el parte médico

Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial sobre el estado de salud de Daniela Salzotto. Se espera que durante el transcurso de este lunes se conozcan mayores precisiones sobre su evolución clínica y los tiempos estimados de internación.

Desde el entorno de la intendenta indicaron que, si la evolución es favorable y no se detectan complicaciones, podría recibir el alta médica en las próximas horas, aunque deberá cumplir un estricto período de reposo debido a las lesiones sufridas.

La noticia generó conmoción en Catriel, donde la intendenta atraviesa semanas de intensa actividad institucional tras distintos episodios que afectaron a la localidad, entre ellos el reciente incendio que destruyó el edificio de la Secretaría de Desarrollo Social.