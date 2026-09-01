Rutas 22 y 151: las claves del convenio entre Río Negro y Nación

La Legislatura rionegrina tratará la ratificación del acuerdo para asumir la gestión de las rutas nacionales 22 y 151.

La Legislatura de Río Negro analizará el acuerdo con Nación por las rutas 22 y 151.

La Legislatura de Río Negro tratará esta semana el proyecto de ley presentado por el gobernador Alberto Weretilneck para ratificar el convenio que permitirá a la Provincia asumir de forma progresiva la gestión de las rutas 22 y 151 .

Este paso representa un hecho sin precedentes en la historia institucional de la provincia. Luego de décadas de depender de decisiones nacionales que derivaron en desinversión, postergaciones y deterioro, la jurisdicción local podrá decidir sobre la gestión y el futuro de los corredores que atraviesan su territorio.

Sobre la iniciativa, Weretilneck afirmó: “Durante años reclamamos soluciones y vimos cómo estas rutas se deterioraban . A partir de hoy, tomamos la responsabilidad de construir una respuesta. Por primera vez, Río Negro asume la potestad de decidir sobre la gestión, el mantenimiento y el futuro de las rutas nacionales que atraviesan su territorio”.

El mandatario provincial remarcó además que “tenemos algo que antes no existía: una decisión, un plan y un rumbo claro”. El esquema trazado abarca la recuperación de condiciones seguras de transitabilidad en los sectores más deteriorados y el diseño del sistema vial que necesitará la región durante las próximas décadas.

Gestión operativa, gradualidad y plazos del acuerdo

El entendimiento fija que Vialidad Rionegrina asumirá la gestión operativa para ejecutar obras nuevas, mantener calzadas y banquinas, e intervenir en accesos, rotondas, puentes, señalización e iluminación. Pese a esto, los corredores conservarán su dominio y jurisdicción nacional.

La incorporación se realizará de manera gradual. Cada tramo se sumará mediante un convenio específico y un Acta de Toma de Posesión que determinará el estado de la traza, las obras pendientes y las responsabilidades asumidas.

Río Negro planea asumir, en tramos, el control de las rutas 22 y 151. Estefania Petrella

El acuerdo se extenderá por un plazo de 20 años para sostener una política vial de largo alcance. Una vez perfeccionado el convenio, Vialidad Nacional tendrá hasta 60 días hábiles administrativos para entregar los sectores que no posean contratos vigentes.

Protección financiera y traspaso de documentación

En materia económica, Río Negro no heredará pasivos, certificados impagos, reclamos o litigios generados con anterioridad. Cualquier obligación deberá ser expresamente identificada y aceptada en el Acta de Toma de Posesión.

Asimismo, Vialidad Nacional dispondrá de un plazo máximo de 15 días hábiles para entregar proyectos, estudios, presupuestos, planos e informes ambientales. La medida busca aprovechar los antecedentes existentes y evitar el inicio de proyectos desde cero.

Plan de obras provincial y proyectos en curso

La definición de las intervenciones quedará a cargo de Vialidad Rionegrina, que establecerá las prioridades según la seguridad vial, conectividad productiva y disponibilidad de recursos. Los proyectos se remitirán a Nación para una revisión técnica que no superará los 15 días hábiles.

En relación a las obras en curso, se dará prioridad a la rotonda de Choele Choel y a la obra de mejoramiento sobre la Ruta 151. Su continuidad o reformulación se acordará entre Nación, la Provincia y las empresas contratistas, sin trasladar obligaciones pasadas al Estado rionegrino.

Control de tránsito y situación de los peajes

Respecto a la operatividad vial, la Provincia podrá verificar pesos, dimensiones, condiciones de circulación y ordenar el tránsito. No obstante, el juzgamiento y el cobro de las multas mantendrán la responsabilidad nacional.

Finalmente, el texto no establece peajes. Cualquier eventual sistema de cobro o concesión requerirá de un nuevo convenio específico, el cumplimiento de la legislación correspondiente y una definición posterior.