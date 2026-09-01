Orgullo rionegrino en la cuna del tango: Leandro Rodríguez ganó el Goyeneche de Oro 2026

El oriundo de General Roca fue reconocido con la máxima distinción otorgada por la Academia Nacional del Tango en la Ciudad de Buenos Aires. Qué dijo luego.

El roquense Leandro Rodríguez, rodeado de figuras del tango. El fue la gran estrella de la noche.

La noche de la cultura tanguera tuvo un claro protagonista regional. El artista roquense Leandro Rodríguez fue galardonado con el Premio Goyeneche 2026 y, como broche de oro de la jornada, se alzó con el Goyeneche de Oro 2026 , la distinción principal que entrega la Academia Nacional del Tango a las figuras más destacadas de la música popular. Orgullo rionegrino .

El reconocimiento adquiere una mística especial al celebrarse en el marco de las actividades por el centenario del nacimiento de Roberto "Polaco" Goyeneche . Y justo este martes General Roca, ciudad de origen de Rodríguez, cumple 147 años...

La ceremonia, realizada en la sede porteña de la institución, contó con la presencia de Roberto Emilio Goyeneche, hijo del mítico cantor, quien participó activamente en la entrega de las estatuillas.

Estos premios, que se entregan de manera ininterrumpida desde 2017 para conmemorar el legado del "Polaco" en las fechas cercanas a su fallecimiento, distinguen las trayectorias que enriquecen y mantienen vivo el género. Con este doble galardón, Rodríguez consolida un camino artístico construido desde Río Negro con proyección a todo el país.

"Un reconocimiento que me emociona muchísimo"

Tras la emotiva velada en la Capital Federal, el cantante volcó sus sensaciones en las redes sociales para compartir la alegría con su público y su comunidad:

"Todavía estoy cayendo… Qué alegría enorme recibir esta distinción y, además, llevar el Goyeneche de Oro 2026 para mi ciudad y mi provincia. Un reconocimiento que me emociona muchísimo y que, sin dudas, voy a guardar para siempre", expresó el artista.

En su mensaje, Rodríguez extendió su gratitud a Roberto Emilio Goyeneche, a las autoridades de la Academia Nacional del Tango y a quienes respaldan su carrera cotidiana: "Detrás de cada proyecto, cada escenario y cada locura hay un montón de gente que hace que todo esto tenga sentido, y especialmente mi familia. Gracias, gracias y gracias".

Con este galardón, General Roca y la provincia de Río Negro vuelven a posicionarse en lo más alto del mapa cultural argentino de la mano de una de sus voces más representativas.