Río Negro avanza hacia un registro de condenados por maltrato animal

El proyecto tuvo acompañamiento unánime en la comisión de la Legislatura. ¿Qué implicaría el registro?

La Legislatura de Río Negro avanza en el tratamiento de creación de un registro de personas condenadas por maltrato animal.

La Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Río Negro respaldó este lunes, por unanimidad, la creación de un registro de personas condenadas por hechos de maltrato y crueldad contra los animales . La iniciativa busca fortalecer las políticas públicas de bienestar animal en toda la provincia.

La autora del proyecto, la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos), explicó que la medida permitirá avanzar en políticas públicas de bienestar animal y generar mecanismos disuasorios para quienes hayan cometido este tipo de delitos . El registro identificará a las personas con condenas firmes por estos hechos.

Durante su exposición ante la Comisión, Odarda subrayó el crecimiento sostenido que viene teniendo el derecho animal como disciplina jurídica. Destacó especialmente el cambio de paradigma respecto de cómo distintos tribunales del país consideran actualmente la condición jurídica de los animales.

El registro provincial apunta a aquellas personas con condenas firmes por maltrato animal. Estefanía Petrella

El derecho animal gana terreno

“Todos ustedes saben que el derecho animal está ganando terreno”, señaló la parlamentaria ante sus pares, haciendo referencia directa a la jurisprudencia que se viene desarrollando en diferentes provincias argentinas. Esa evolución judicial constituye, según explicó, el marco que sostiene la necesidad del nuevo registro.

Odarda remarcó que progresivamente se avanza hacia una consideración distinta de los animales, entendidos ahora como “seres sintientes” y “animales no humanos”. Esta perspectiva deja atrás la concepción tradicional que los ubicaba jurídicamente como cosas u objetos de propiedad.

“El animal no humano es un ser sintiente, un ser que siente miedo, que siente alegría, que siente cariño, que siente dolor ante la tortura”, expresó la legisladora durante su intervención. La frase resume el fundamento conceptual que sostiene el proyecto presentado.

Legisladora Magdalena Odarda.

Identificación de antecedentes en la provincia

La creación del registro permitirá contar con información sistematizada sobre las personas que posean condenas por maltrato o crueldad animal en Río Negro. Esta herramienta busca facilitar el seguimiento de antecedentes y aportar información estadística para el diseño de políticas de protección de animales.

El proyecto se suma a otras iniciativas recientes vinculadas a la protección animal impulsadas desde distintos organismos rionegrinos. Esta semana, el Procurador General de la provincia, Jorge Crespo, dispuso nuevas medidas orientadas a garantizar la continuidad judicial de las denuncias por maltrato animal.

Esta semana, el Procurador General dispuso medidas para que los casos que no constituyan causas penales, puedan continuar en el fuero de Justicia de Paz. Estefania Petrella

Un contexto de fortalecimiento institucional

Esa instrucción del Ministerio Público estableció pautas para derivar hacia la Justicia de Paz aquellos casos que, sin configurar delito penal, constituyan contravenciones bajo el Código local. Ambas medidas reflejan una misma línea de trabajo institucional en materia de bienestar animal.

El respaldo unánime obtenido en la Comisión de Asuntos Sociales representa un primer paso legislativo hacia la creación efectiva del registro. El proyecto deberá continuar su trámite parlamentario antes de convertirse en ley provincial vigente.

Con esta iniciativa, Río Negro se posiciona entre las jurisdicciones argentinas que avanzan en el reconocimiento normativo del derecho animal. La articulación entre el Poder Legislativo y el Ministerio Público consolida un enfoque institucional cada vez más presente en la agenda pública provincial.