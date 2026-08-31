La competencia reunió a 41 autos y se disputó a lo largo de seis etapas. La próxima fecha será en octubre del corriente año.

Pasó el Rally del Valle Medio por Conesa: cuándo y dónde será la próxima fecha.

Durante este fin de semana se realizó una nueva fecha del Rally del Valle Medio en General Conesa. Con un total de 41 autos inscriptos, se habla de un balance positivo en términos generales a lo largo de seis etapas.

El comisario deportivo de la competencia, Raúl Rifo , realizó una evaluación favorable de lo ocurrido durante las dos jornadas y destacó diferentes aspectos vinculados al desarrollo de la prueba. Entre ellos, resaltó las buenas condiciones climáticas, el estado que presentaron los caminos y el trabajo realizado por todo el equipo encargado de llevar adelante la organización del evento.

Respecto de las fechas, se contó con tres etapas que se disputaron el sábado y otras tres el domingo, en recorridos que, lograron mantenerse en muy buenas condiciones durante el transcurso de toda la competencia.

Si bien durante el rally se registraron algunos accidentes, desde la organización confirmaron que ninguno de ellos revistió gravedad.

En relación con las velocidades alcanzadas durante la prueba, indicó que los vehículos de las categorías menores llegaron a desarrollar entre 130 y 140 kilómetros por hora, mientras que los autos de mayor potencia se acercaron a los 160 km/h en algunos sectores. Incluso, se registró una velocidad máxima cercana a los 161 kilómetros por hora.

Los ganadores de la fecha:

La próxima fecha será en Pomona

Tras el paso por General Conesa, el calendario del Rally del Valle Medio tendrá ahora un período de descanso antes de volver a la actividad.

La próxima competencia se desarrollará en Pomona los días 23, 24 y 25 de octubre, donde la organización trabaja además en la implementación de un nuevo formato con el objetivo de reducir los tiempos de duración de cada jornada.

La propuesta contempla la realización de cuatro primes por día, organizados en dos etapas continuadas y una asistencia intermedia, buscando darle mayor dinamismo a la competencia y permitir una finalización más temprana de las actividades.

Rifo explicó que actualmente una jornada de rally puede extenderse entre seis y siete horas, generando un importante desgaste no solo para pilotos y navegantes, sino también para los equipos de trabajo y los servicios de seguridad y asistencia.

Además, destacó que los competidores tendrán aproximadamente 52 días para prepararse de cara a la próxima fecha, un período que será importante especialmente para aquellos equipos que deban reparar los vehículos que sufrieron daños durante la competencia disputada en General Conesa.