General Roca festeja a lo grande su 147 aniversario: la grilla con los principales shows y eventos del finde
La vecina ciudad celebra este martes un nuevo año de existencia. El fin de semana llegarán las actividades más esperadas.
General Roca está de fiesta este martes en su 147 aniversario y lo celebrará a lo grande y durante varios días, con un extenso cronograma de actividades comunitarias, deportivas y artísticas. El cierre central será durante este fin de semana y el Paseo del Canal Grande "Carlos Soria" volverá a convertirse en el epicentro de los festejos para toda la familia.
La agenda institucional comenzó formalmente este martes 1 de septiembre a las 10:30 con el acto protocolar en la Plaza Villegas de Stefenelli.
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El momento más emotivo para la comunidad llegará el domingo 6 de septiembre a las 14:30, cuando se lleve a cabo el tradicional Desfile Aniversario. Con la participación de más de 120 instituciones locales entre escuelas, clubes, colectividades y agrupaciones de la sociedad civil, la marcha recorrerá la calle Gelonch desde Maipú hasta Santa Cruz, con punto de partida en el Polideportivo Gimena López.
Tres escenarios simultáneos en el Paseo del Canal Grande
A partir del sábado 5 de septiembre, las actividades artísticas se distribuirán en tres escenarios estratégicos situados entre las calles Maipú y San Juan:
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Escenario Central "Carlos Soria" (Gelonch y Neuquén): Concentrará espectáculos de danza urbana, folclore, flamenco, ritmos latinos y música en vivo con géneros como funk, cumbia colombiana y santafesina. El sábado destacará la presentación de Voulevand (tributo a ABBA) y La Única, mientras que el domingo culminará con la banda tributo a Los Redondos, Nueva Roma.
Escenario Rock "Cacho Lobello" (Gelonch y San Juan): Dedicado a los sonidos urbanos y al rock regional. El sábado 5 se realizará allí el Reconocimiento a Vecinos/as e Instituciones Destacadas y tocarán bandas como Remolinos y Mandril. El domingo se presentarán bandas locales, un tributo a AC/DC a cargo de Black Cadillac y el cierre de Torito Freak.
Escenario de las Infancias y Alternativo (Gadano y Misiones): Diseñado especialmente para los más chicos y propuestas culturales emergentes, contará con obras de títeres, shows de circo callejero con Gariboleros y Júpiter y Pistacho, además de la tradicional bajada de canoas de la Escuela Municipal de Canotaje.
Propuestas deportivas, recreativas y predio ferial
La grilla de la celebración incluye espacios dedicados a la recreación activa durante todo el fin de semana:
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Deportes en equipo: El sábado se disputará un Encuentro de Mini Básquet en el playón de Gelonch y Santa Cruz, mientras que el domingo será el turno de los encuentros de fútbol infantil.
Juegos y ajedrez: Habrá partidas de ajedrez en el playón de la Dirección de Deportes, juegos de kermés en el patinódromo y demostraciones en el Skate Park.
Infancias y espacios creativos: Los centros CECI instalarán un espacio infantil interactivo con pinturas, libros, pinta caritas y juegos de primera infancia.
Ferias y gastronomía: El predio contará con carros gastronómicos, inflables gratuitos y un paseo ferial con más de 130 artesanos, emprendedores y productores locales junto a la Feria Maipú.
Entrega de subsidios y conciencia ambiental
Durante el tramo final de los festejos el domingo a las 22:45, en el Escenario Central se realizará la entrega de subsidios a entidades e instituciones de la ciudad y la premiación del programa municipal "Reciclá y Ganá" 2026, destacando el compromiso ambiental y solidario de la comunidad roquense.
Una por una, las atracciones del finde
SÁBADO 05/09
– ESCENARIO CENTRAL “CARLOS SORIA”
16:45 Apertura escenario
17:00 Giradassi’s - Danza urbana
17:30 Taller Municipal de Flamenco (Profesora Laura Cortez)
17:50 Taller Municipal de Árabe (Profesora Paola García)
18:15 Ballet Municipal de Folclore (Profesor Moncho Paillaman)
18:35 Taller Municipal de Ritmos Latinos (Profesor Mauro Muñoz)
19:05 Taller Municipal de Folclore (Profesor Oscar Nahuelñir)
19:25 Taller Municipal de Folclore (Profesora Mónica Diaz)
20:05 Dieter - Funk
20:50 Damas Juanas - Folclore
21:45 Corazón de melón - Cumbia colombiana
23:10 Voulevand - Pop tributo ABBA
00:20 La Única - Cumbia santafesina
– ESCENARIO ROCK “CACHO LOBELLO”
17:30 Apertura escenario
17:50 Acto Reconocimiento a Vecinos/as e Instituciones Destacadas
19:00 Crooking Soul - Rap/Trap
19:45 Misión 3:16 - Rock
20:30 Bossa & Patio - Bosa Nova
21:15 La Falucho - Rock
22:00 Mandril - Rock
22:45 Remolinos - Rock
23:35 Yubes - Rock
– ESCENARIO DE LAS INFANCIAS Y ALTERNATIVO
16:30 Apertura escenario
16:45 Teatro Alpargata - Títeres
18:10 Gariboleros - Circo callejero
20:30 La fiebre amarilla nos enfermó - Rock
21:15 Expediente culebra - Rock
DOMINGO 06/09
– ESCENARIO CENTRAL “CARLOS SORIA”
14:30 Desfile Aniversario
18:30 Taller Municipal de Danza Española (Profesora Camila Cornejo)
18:45 Taller Municipal de Danzas Urbanas (Cintia Muñoz)
19:10 Taller Municipal de Danza Clásica (Profesora Natali Fernández)
19:25 Taller Municipal de Malambo Femenino (Profesora Ana Salas)
19:45 Peña El Mangrullo - Folclore
20:25 Pueblo - Folclore
21:10 Lady Bel - Pop
22:05 Tizi y su conjunto - Chamame
22:45 Entrega de Subsidio a Instituciones Locales y Premiación Programa «Reciclá y Ganá» 2026
23:45 Nueva Roma - Rock tributo Redondos
– ESCENARIO ROCK “CACHO LOBELLO”
18:30 Apertura escenario
18:45 Suelas embarradas - Rock
19:30 No culpes al horóscopo - Rock
20:15 Killer Queen - Rock
21:00 Spaguetti - Rock
21:45 Black Cadillac - Rock tributo ACDC
22:40 Zenith - Rock
23:40 Torito Freak - Pop
– ESCENARIO DE LAS INFANCIAS Y ALTERNATIVO
18:15 Apertura escenario
18:30 Circo del Valle - Malabares/Circo
19:30 Rober Cuevas y la máquina de hacer canciones
21:00 Me importa un carajo - Rock
Además!
Sábado 5 de 16 a 20 hs y domingo 6 de 18 a 21 hs - Espacio de actividades infantiles: dibujos, pinturas, libros objeto, rompecabezas, pinta caritas, juegos para primeras infancias a cargo de los CECIs, etc.
Habrá juegos inflables y metegol gratuitos, carros gastronómicos y participarán más de 130 artesanos/as, emprendedores/as y productores/as, y la Feria Maipú que estará presente ambos días.
En cuanto a las actividades deportivas y recreativas, se distribuirán según los siguientes espacios:
AJEDREZ
Sábado 5 de 16 a 20 hs y domingo 6 de 18 a 21 hs en el “Playón de la Dirección de Deportes”.
JUEGOS DE “KERMES”
Sábado 5 de 16 a 20 hs y domingo 6 de 18 a 21 hs en el Patinodromo.
Actividades en el SKATE PARK
Sábado 5 de 16 a 20 hs y domingo 6 de 18 a 21 hs
BÁSQUET
Sábado 5 de 16 a 20 hs - “Encuentro de Mini Básquet” en el Playón ubicado en Gelonch y Santa Cruz.
FÚTBOL
Domingo 6 de 18 a 21 hs - Encuentros de Fútbol infantil en el Playón ubicado en Gelonch y Santa Cruz.
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