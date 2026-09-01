General Roca festeja a lo grande su 147 aniversario: la grilla con los principales shows y eventos del finde

La vecina ciudad celebra este martes un nuevo año de existencia. El fin de semana llegarán las actividades más esperadas.

Roca, habitual sede de la Fiesta de la Manzana, este finde festejará por un nuevo aniversario de la ciudad. Foto archivo.

General Roca está de fiesta este martes en su 147 aniversario y lo celebrará a lo grande y durante varios días, con un extenso cronograma de actividades comunitarias, deportivas y artísticas. El cierre central será durante este fin de semana y el Paseo del Canal Grande "Carlos Soria" volverá a convertirse en el epicentro de los festejos para toda la familia.

La agenda institucional comenzó formalmente este martes 1 de septiembre a las 10:30 con el acto protocolar en la Plaza Villegas de Stefenelli .

El momento más emotivo para la comunidad llegará el domingo 6 de septiembre a las 14:30 , cuando se lleve a cabo el tradicional Desfile Aniversario . Con la participación de más de 120 instituciones locales entre escuelas, clubes, colectividades y agrupaciones de la sociedad civil, la marcha recorrerá la calle Gelonch desde Maipú hasta Santa Cruz , con punto de partida en el Polideportivo Gimena López.

Tres escenarios simultáneos en el Paseo del Canal Grande

A partir del sábado 5 de septiembre, las actividades artísticas se distribuirán en tres escenarios estratégicos situados entre las calles Maipú y San Juan:

Escenario Central "Carlos Soria" (Gelonch y Neuquén): Concentrará espectáculos de danza urbana, folclore, flamenco, ritmos latinos y música en vivo con géneros como funk, cumbia colombiana y santafesina. El sábado destacará la presentación de Voulevand (tributo a ABBA) y La Única, mientras que el domingo culminará con la banda tributo a Los Redondos, Nueva Roma.

Escenario Rock "Cacho Lobello" (Gelonch y San Juan): Dedicado a los sonidos urbanos y al rock regional. El sábado 5 se realizará allí el Reconocimiento a Vecinos/as e Instituciones Destacadas y tocarán bandas como Remolinos y Mandril. El domingo se presentarán bandas locales, un tributo a AC/DC a cargo de Black Cadillac y el cierre de Torito Freak.

Escenario de las Infancias y Alternativo (Gadano y Misiones): Diseñado especialmente para los más chicos y propuestas culturales emergentes, contará con obras de títeres, shows de circo callejero con Gariboleros y Júpiter y Pistacho, además de la tradicional bajada de canoas de la Escuela Municipal de Canotaje.

Propuestas deportivas, recreativas y predio ferial

La grilla de la celebración incluye espacios dedicados a la recreación activa durante todo el fin de semana:

Deportes en equipo: El sábado se disputará un Encuentro de Mini Básquet en el playón de Gelonch y Santa Cruz, mientras que el domingo será el turno de los encuentros de fútbol infantil.

Juegos y ajedrez: Habrá partidas de ajedrez en el playón de la Dirección de Deportes, juegos de kermés en el patinódromo y demostraciones en el Skate Park.

Infancias y espacios creativos: Los centros CECI instalarán un espacio infantil interactivo con pinturas, libros, pinta caritas y juegos de primera infancia.

Ferias y gastronomía: El predio contará con carros gastronómicos, inflables gratuitos y un paseo ferial con más de 130 artesanos, emprendedores y productores locales junto a la Feria Maipú.

Entrega de subsidios y conciencia ambiental

Durante el tramo final de los festejos el domingo a las 22:45, en el Escenario Central se realizará la entrega de subsidios a entidades e instituciones de la ciudad y la premiación del programa municipal "Reciclá y Ganá" 2026, destacando el compromiso ambiental y solidario de la comunidad roquense.

Una por una, las atracciones del finde

SÁBADO 05/09

– ESCENARIO CENTRAL “CARLOS SORIA”

16:45 Apertura escenario

17:00 Giradassi’s - Danza urbana

17:30 Taller Municipal de Flamenco (Profesora Laura Cortez)

17:50 Taller Municipal de Árabe (Profesora Paola García)

18:15 Ballet Municipal de Folclore (Profesor Moncho Paillaman)

18:35 Taller Municipal de Ritmos Latinos (Profesor Mauro Muñoz)

19:05 Taller Municipal de Folclore (Profesor Oscar Nahuelñir)

19:25 Taller Municipal de Folclore (Profesora Mónica Diaz)

20:05 Dieter - Funk

20:50 Damas Juanas - Folclore

21:45 Corazón de melón - Cumbia colombiana

23:10 Voulevand - Pop tributo ABBA

00:20 La Única - Cumbia santafesina

– ESCENARIO ROCK “CACHO LOBELLO”

17:30 Apertura escenario

17:50 Acto Reconocimiento a Vecinos/as e Instituciones Destacadas

19:00 Crooking Soul - Rap/Trap

19:45 Misión 3:16 - Rock

20:30 Bossa & Patio - Bosa Nova

21:15 La Falucho - Rock

22:00 Mandril - Rock

22:45 Remolinos - Rock

23:35 Yubes - Rock

– ESCENARIO DE LAS INFANCIAS Y ALTERNATIVO

16:30 Apertura escenario

16:45 Teatro Alpargata - Títeres

18:10 Gariboleros - Circo callejero

20:30 La fiebre amarilla nos enfermó - Rock

21:15 Expediente culebra - Rock

DOMINGO 06/09

– ESCENARIO CENTRAL “CARLOS SORIA”

14:30 Desfile Aniversario

18:30 Taller Municipal de Danza Española (Profesora Camila Cornejo)

18:45 Taller Municipal de Danzas Urbanas (Cintia Muñoz)

19:10 Taller Municipal de Danza Clásica (Profesora Natali Fernández)

19:25 Taller Municipal de Malambo Femenino (Profesora Ana Salas)

19:45 Peña El Mangrullo - Folclore

20:25 Pueblo - Folclore

21:10 Lady Bel - Pop

22:05 Tizi y su conjunto - Chamame

22:45 Entrega de Subsidio a Instituciones Locales y Premiación Programa «Reciclá y Ganá» 2026

23:45 Nueva Roma - Rock tributo Redondos

– ESCENARIO ROCK “CACHO LOBELLO”

18:30 Apertura escenario

18:45 Suelas embarradas - Rock

19:30 No culpes al horóscopo - Rock

20:15 Killer Queen - Rock

21:00 Spaguetti - Rock

21:45 Black Cadillac - Rock tributo ACDC

22:40 Zenith - Rock

23:40 Torito Freak - Pop

– ESCENARIO DE LAS INFANCIAS Y ALTERNATIVO

18:15 Apertura escenario

18:30 Circo del Valle - Malabares/Circo

19:30 Rober Cuevas y la máquina de hacer canciones

21:00 Me importa un carajo - Rock

Además!

Sábado 5 de 16 a 20 hs y domingo 6 de 18 a 21 hs - Espacio de actividades infantiles: dibujos, pinturas, libros objeto, rompecabezas, pinta caritas, juegos para primeras infancias a cargo de los CECIs, etc.

Habrá juegos inflables y metegol gratuitos, carros gastronómicos y participarán más de 130 artesanos/as, emprendedores/as y productores/as, y la Feria Maipú que estará presente ambos días.

En cuanto a las actividades deportivas y recreativas, se distribuirán según los siguientes espacios:

AJEDREZ

Sábado 5 de 16 a 20 hs y domingo 6 de 18 a 21 hs en el “Playón de la Dirección de Deportes”.

JUEGOS DE “KERMES”

Sábado 5 de 16 a 20 hs y domingo 6 de 18 a 21 hs en el Patinodromo.

Actividades en el SKATE PARK

Sábado 5 de 16 a 20 hs y domingo 6 de 18 a 21 hs

BÁSQUET

Sábado 5 de 16 a 20 hs - “Encuentro de Mini Básquet” en el Playón ubicado en Gelonch y Santa Cruz.

FÚTBOL

Domingo 6 de 18 a 21 hs - Encuentros de Fútbol infantil en el Playón ubicado en Gelonch y Santa Cruz.