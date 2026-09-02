Dolor en Cipolletti en el último adiós al querido profe Carlos: "Alentarás a Boca desde el cielo"

Docente de raza, como su esposa, de nivel inicial, su partida generó conmoción en nuestra ciudad. Los sentidos mensajes de despedida.

"Era muy apreciado por la comunidad educativa y seguramente por todos los que lo conocieron", indicaron conmovidos desde la Unter a LM Cipolletti . La muerte de Carlos Pereira profesor de nivel primario, provocó una profunda tristeza entre colegas, familiares y alumnos, especialmente en la Escuela Primaria 366 donde desempeñaba su labor cotidiana "con vocación, empatía y entrega". El dolor se refleja en cada uno de los sentidos mensajes que a modo de último a adiós circulan por las redes sociales.

Desde la propia Unter emitieron un comunicado oficial para expresar sus condolencias y acompañar en este duro momento a su esposa Raquel -también querida docente- a sus hijos, así como a sus allegados y a la comunidad educativa donde dejó una huella imborrable.

Pereira tenía 51 años y batallaba desde hace un tiempo con una cruel enfermedad. Apasiadonado de la profesión, "adoraba a los alumnos" y era sumamente futbolero. Tanto que esta noche ante Vélez "no tengas dudas de que alentará a su amado Boca desde el cielo", afirman sus compañeros, esos con los que se prendía en las chicanas.

Emotivo adiós en las redes sociales

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de afecto que destacaron las virtudes humanas y profesionales del maestro. Compañeros de trabajo, familias y antiguos alumnos lo recordaron por su humildad, sencillez, paciencia y alegría.

Los mensajes de compañeros y amigos.

“El Señor te recibe en sus brazos querido Carlitos, ya no más dolor amigo... Abrazo enorme a tus grandes e incondicionales amores: Raquel tu esposa, e hijos Rocío, Luján, Juan Cruz y Homero. Demás familiares, compañeros de trabajo y amigos. Descansa en paz compañerazo, se te va a extrañar hincha de Boca”, publicó Marilyn.

Luego amplió a LM Cipolletti: "El era de San Luis y se radicó en Cipolletti, se casó con su amiga del Jardín de Infantes, construyeron una familia hermosa. Era un tipo piola, optimista. Muy honesto. Lamentablemente a los 48 años le tocó empezar a luchar contra esta desgraciada enfermedad. Por algo Dios le puso esta prueba en el camino, lo vamos a estrañar mucho".

Por su parte, Virginia comentó: “Siempre Carlos serás parte de nuestra historia. Gracias por acompañarme en el aula por varios años en nuestra amada Escuela 366, hacer bromas y siempre sacarnos una sonrisa. En paz descanses querido compañero, no te olvidaremos jamás porque tu vida dejo muchos recuerdos que nunca se borrarán de nuestra memoria, el amor hacia todos… Con sencillez y humildad de corazón caminaste en esta vida y tu recompensa llegó, estar hoy en el único lugar seguro que es en los brazos de nuestro Padre Celestia. Te queremos mucho Carlos”.

Julia también lo despidió con un emotivo mensaje: “Un abrazo a la seño Raquel y su familia. El profe Carlos, nunca me olvidaré de su paciencia con nosotros y su amor por la escuela".

Otra docente, Susana señaló: "Profe querido, quedará por siempre conmigo todos los momentos lindos compartidos, que fueron muchos. Aguante Boca ahora alentar desde otro lugar, Raquel e hijos los abrazo con el alma".

Cristian, en tanto, lo describió como "gran persona y gran padre. Acompañar en este triste momento a Raquel, Homero y hermanos. Un abrazo al cielo, fuerza familia Pereira".

La partida de Carlos Pereira deja un vacío enorme, pero también el legado de un docente que caminó la vida escolar con simpatía y valores, dejando recuerdos imborrables en el corazón de quienes compartieron el aula con él.