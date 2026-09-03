Analizan ampliar la red cloacal en Fernández Oro tras el crecimiento poblacional en la localidad

El Concejo Deliberante de Fernández Oro trabaja en el abordaje de la situación del nivel y alcance de cobertura cloacal en la localidad.

A días de que el Concejo Deliberante de Fernández Oro comience a trabajar el segundo proyecto de " loteos accesibles ", se avanzó en una mesa de trabajo para abordar la situación de la cobertura cloacal en la ciudad y la necesidad de avanzar con obras de infraestructura que acompañen el crecimiento urbano.

El encuentro reunió a representantes del Organismo de Planeamiento Urbano, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) , Aguas Rionegrinas ( ARSA ), concejales y referentes de distintas Juntas Vecinales, con el objetivo de analizar el estado actual del servicio y las obras necesarias para ampliar la red.

Durante la reunión se presentó información vinculada a las actualizaciones del Plan Director de Cloacas y se evaluaron las inversiones que requiere Fernández Oro para garantizar una mayor cobertura en distintos sectores que todavía no cuentan con este servicio esencial.

Desde el Organismo se señaló: "Fernández Oro está creciendo y necesitamos planificar con anticipación para que la infraestructura acompañe ese desarrollo".

Del encuentro participaron la presidenta del Organismo de Planeamiento Urbano, Marina Marini, junto a los concejales Ariel Vidal, Antonella Crespo y Christian Artero. También estuvieron presentes autoridades técnicas del DPA y ARSA, entre ellos representantes de la Delegación Cipolletti y del servicio local.

Durante la jornada también se planteó la necesidad de establecer criterios claros para los nuevos desarrollos urbanos, buscando que las obras de infraestructura necesarias sean contempladas dentro de los proyectos privados y no representen una carga futura para los vecinos.

Desde el Concejo Deliberante remarcaron que avanzar en la ampliación de la red cloacal representa un aspecto fundamental para la salud pública, el ordenamiento territorial y el crecimiento planificado de la localidad.

Desde el Concejo Deliberante plantearon una posición clara: acompañar, generar herramientas y exigir planificación para que las obras necesarias puedan concretarse, especialmente en los nuevos desarrollos urbanos, procurando que las infraestructuras correspondientes sean afrontadas por los desarrolladores privados y no terminen trasladándose al conjunto de los vecinos.

Megaproyecto de loteos en Fernández Oro: la nueva propuesta del intendente

Luego de que la iniciativa original quedara frenada tras la declaración de emergencia sobre la zona rural irrigada, el Ejecutivo buscó una alternativa y ahora avanzó con tierras ubicadas en zona urbana.

El intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati, volvió a poner en marcha el proyecto de lotes accesibles. Luego de que la iniciativa original quedara frenada tras la declaración de emergencia sobre la zona rural irrigada, el Ejecutivo elaboró una alternativa que permitiría conformar 239 lotes, a partir de acuerdos alcanzados con propietarios privados y reservas municipales existentes.

El jefe comunal convocó a todos los concejales para el viernes 4 de septiembre a las 9 de la mañana, con el objetivo de analizar el proyecto, incorporar propuestas y avanzar en una ordenanza que permita concretarlo y destacaron desde su equipo de trabajo "tenemos 239 oportunidades concretas".

El proyecto de lotes accesibles vuelve así al centro de la agenda política de Fernández Oro, ahora con una propuesta adaptada a la normativa vigente y con el desafío de conseguir el acompañamiento del Concejo.

El 19 de mayo se celebra el aniversario de General Fernández Oro. Estefania Petrella

Cuál fue la postura del Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de Fernández Oro aprobó en su última sesión y por unanimidad la ordenanza que declara la Emergencia de la Zona Rural Irrigada del ejido municipal. La decisión se dan en marco de la protección de las tierras productivas bajo riego y, al mismo tiempo, ordenar el crecimiento urbano de la ciudad.

De manera oficial expresaron como Organismo que: "Proteger nuestra Zona Rural Irrigada no significa impedir el crecimiento de General Fernández Oro, sino garantizar que ese crecimiento sea planificado, ordenado y compatible con la producción y el futuro de nuestra ciudad".