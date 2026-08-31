El Municipio de Cipolletti ya retiró de las calles más de 100 vehículos abandonados

El Municipio ya removió más de 100 vehículos para mejorar la seguridad urbana y ambiental. Las multas pueden alcanzar los $9 millones.

El Municipio de Cipolletti continúa con los operativos "para mantener las calles limpias, seguras y libres de vehículos abandonados". Esta medida busca mitigar los riesgos para la comunidad y reducir el impacto ambiental negativo en el entorno urbano. Hasta la fecha, las autoridades locales ya retiraron más de 100 vehículos en desuso, logrando recuperar espacio público y prevenir potenciales accidentes de tránsito.

En el marco de estos procedimientos, la secretaría de Fiscalización procedió recientemente al levantamiento de dos unidades que se encontraban en estado de abandono. Uno de los operativos se realizó en la calle Manuel Estrada casi Paraguay , mientras que el otro tuvo lugar en la intersección de La Plata y Primeros Pobladores .

De acuerdo con la normativa vigente, un automóvil entra en esta categoría si permanece en la vía pública, banquina o sectores de acceso público sin moverse por más de 48 horas . También se consideran en infracción aquellos rodados que no posean su correspondiente placa de identificación o que exhiban condiciones evidentes de deterioro y desuso .

Ante una denuncia, el Municipio de Cipolletti emite una intimación y, si el auto no es retirado de la calle, procede al secuestro.

Todos los gastos derivados del traslado y el posterior depósito del vehículo correrán por cuenta del titular registral, quien deberá cancelar la deuda para poder retirar la unidad del playón municipal.

Notificaciones previas y multas millonarias

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte explicaron que los propietarios reciben una notificación previa mediante un acta de comprobación. En este documento se les otorga un plazo determinado para que retiren el vehículo por sus propios medios. De hacer caso omiso, se procede al acarreo con la grúa municipal y se labra la correspondiente acta contravencional.

Por su parte, el Juzgado de Faltas detalló el fuerte impacto económico que tienen estas sanciones. Las multas aplicadas oscilan entre las 300 y 5.000 Sanciones Administrativas Municipales (SAM). Con el valor actual del SAM fijado en $1.786, sumado al costo del servicio de grúa, la penalización total por mantener un auto abandonado en la calle puede llegar hasta los $9 millones.

Cómo realizar la denuncia

Los trabajos de relevamiento se nutren principalmente de los reportes de los propios habitantes de la ciudad. Para denunciar un vehículo abandonado, el Municipio de Cipolletti tiene habilitados diferentes canales de comunicación: Central de Atención al Ciudadano (Línea telefónica 147), página web oficial (chatbot disponible en cipolletti.gob.ar) y la línea de WhatsApp (solo mensajes al número 299-5720565).