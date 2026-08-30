Cómo estará el clima este domingo en Cipolletti

Conocé el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la presente jornada. Y cómo seguirá el lunes.

Cipolletti transita un fin de semana marcado por un panorama meteorologico cambiante en todo el Alto Vall e. La jornada dominical ofrece un clima templado durante las horas centrales, aunque la nubosidad irá ganando protagonismo con el correr de las horas, marcando la pauta de lo que sera la transicion hacia el inicio de la semana laboral.

El panorama para la jornada dominical mantendra condiciones estables pero con abundante cobertura de nubes en toda la zona urbana y rural.

La marca maxima alcanzara los 18 grados, ofreciendo una tarde agradable. La minima se ubicara en los 4 grados , haciendose sentir el frio temprano en la mañana y durante la madrugada.

Cielo : Predominara el cielo mayormente nublado. Aunque existan lapsos breves con resolana cerca del mediodia, la capa de nubes sera densa durante casi todo el dia.

: Predominara el cielo mayormente nublado. Aunque existan lapsos breves con resolana cerca del mediodia, la capa de nubes sera densa durante casi todo el dia. Viento : Soplara desde el sector norte con una velocidad constante de 18 kilometros por hora, presentando rafagas breves sin generar mayores complicaciones.

: Soplara desde el sector norte con una velocidad constante de 18 kilometros por hora, presentando rafagas breves sin generar mayores complicaciones. Precipitaciones: La probabilidad de lluvias es minima, manteniendose en torno al 10 por ciento, por lo que se descartan lluvias significativas para el dia.

Lunes: aumento del viento e inestabilidad

El comienzo de la semana traerá, en tanto, un cambio en las condiciones del tiempo en Cipolletti, con un descenso paulatino en la temperatura y mayor presencia de viento.

La maxima retrocederá hasta los 15 grados, mientras que la mínima rondará los 6 grados. Se registrara un incremento en la velocidad del viento, rotando hacia el sector sudoeste con intensidades de entre 25 y 40 kilometros por hora, acompanado por rafagas mas fuertes hacia la tarde.

La inestabilidad ira en aumento, alcanzando una probabilidad de 20 por ciento de lloviznas o chubascos aislados hacia el cierre de la jornada.