Cipolletti: La nueva iluminación de la ciclovía de Ruta Chica es una realidad

Una obra que también favorece a los vecinos de Fernández Oro. El tuit del intendente.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , confirmó este sábado la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de iluminación LED que transforma de manera radical un trayecto clave para la movilidad urbana de la ciudad. La obra abarca 2,5 kilómetros de extensión , conectando el tramo desde la intersección de Circunvalación Perón y calle Salto hasta la zona de Puente 83 .

En total, se encendieron 132 nuevas luminarias diseñadas para garantizar mayor eficiencia energética y una visibilidad óptima durante las horas nocturnas.

Este trayecto representa una arteria fundamental para el movimiento diario de miles de cipoleños y orenses. "Era un tramo muy utilizado por vecinos para trabajar, estudiar, caminar o andar en bici, pero que durante la noche quedaba totalmente a oscuras y con mucho peligro ", destacó Buteler al remarcar el impacto directo que esta infraestructura tendrá en la rutina de la comunidad.

QUEDÓ FUNCIONANDO LA NUEVA ILUMINACIÓN DE LA CICLOVÍA DE RUTA CHICA



Esta noche dejamos encendidas las 132 nuevas luminarias LED a lo largo de 2,5 km, desde Circunvalación Perón–calle Salto hasta Puente 83.

Era un tramo muy utilizado por vecinos para trabajar, estudiar,… pic.twitter.com/skQ3mTGsc4 — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) August 30, 2026

La escacez de luz en este sector representaba un riesgo constante tanto para los peatones y ciclistas como para los automovilistas que transitan por la zona.

Más iluminación para reforzar la seguridad ciudadana

La reconversión lumínica no solo busca optimizar la transitabilidad, sino que se enmarca dentro de un plan integral de prevención y seguridad para los barrios periféricos y de intenso tránsito. "Hoy eso cambia. Más luz y mejor visibilidad para recuperar un corredor que forma parte de la vida cotidiana de muchísimos vecinos", celebró el jefe comunal.

Desde el municipio enfatizaron que la presencia de infraestructura adecuada es un pilar central para que las familias puedan circular con mayor calma a cualquier hora del día. "Más iluminación también es más seguridad y tranquilidad. Seguimos iluminando Cipolletti y mejorando nuestros espacios todos los días", concluyó el intendente.