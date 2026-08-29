Las tortas fritas de Erminda, parada obligada en la Ruta 65: Por qué a los 70 volvió a trabajar en el Puente 83

Querida por los vecinos y los pasajeros del Koko, con los que conversa cada mañana en la parada, está firme al costado del camino. Contó su historia a LM Cipolletti.

Erminada, a las 9 de la mañana ya había vendido varias docenas de tortas fritas en la ruta 65.

“Chau muchachito, buena jornada” , le desea a un joven que sube al Koko rumbo a su trabajo en General Roca . “Igual para usted, que se venda todo señora” , le responde con la misma amabilidad el vecino.

Erminda -69 años "cerca de los 70"- se ubica a un costado de la parada de colectivo del puente 83 , en la Ruta 65 , con una heladerita conservadora y ofrece con convicción “las tortas fritas más ricas de la zona”. Los pasajeros del micro interurbano y quienes transitan con frecuencia por allí ya la conocen y se forma un agradable intercambio diario.

Antes de las 8 ella ya está en su puestito laboral y aprovecha el incesante desfile de vehículos camino a las distintas actividades para vender la mercadería y encontrar un respiro económico en medio de una situación económica agobiante.

“Soy jubilada y no alcanza con la mínima. Si tengo que comprar medicamentos no comemos y además pagamos impuestos, así que por eso también me decidí a salir a buscar el mango afuera”, admite la cruda realidad mientras despacha a una señora que estacionó en la banquina, de la mano de enfrente, para comprarle.

“Soy clienta, riquísima las hace”, la elogia y la protagonista de la historia agradece con una tímida sonrisa y apretón de manos.

No es algo que le pese salir a remarla a esta altura de su vida pues “yo siempre trabajé y me hace bien a la salud y mentalmente”, comenta esta mujer que ya forma parte del paisaje cotidiano en el límite entre Cipolletti y Fernández Oro.

Una vida de esfuerzos y dignidad

También la saludan docentes y ex alumnos de la cercana escuela 285, ubicada entre el Puente 83 y el Martin Fierro, donde "trabajé toda la vida de portera y me jubilé”.

“A las 5 o 5.30 me levantó para hacer las tortitas de grasa. A las 7.45 ya estoy aquí, a veces 7.30. Tengo algunos clientes fijos y algunos que pasan, las prueban y vuelven encantados. La parada también me da varios clientes. Me pongo acá, como no molesto a nadie”, dice con su bajo perfil y humildad.

Madre de 5, tiene 8 nietos y se caracteriza por su buen humor. Vecina del barrio de toda la vida, nadie le regaló nada. “Hace 40 años estoy en el puente 83, una vida de mucho esfuerzo la mía, hice mi casita con sacrificio, transpirando la camiseta”, afirma cuando el sol de la mañana se pone un poco más intenso y su rostro brilla como el producto que vende.

Por último, le deja un sentido mensaje a la juventud: “Que no bajen los brazos, es un momento difícil para todos, les mando un abrazo enorme”. La amiga Erminda y sus manjares, una parada obligada en la ruta 65.

Dónde comprarle y cuánto sale