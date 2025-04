Venden tortas fritas en la rotonda y necesitan una mano del pueblo cipoleño

“Hace dos meses que estamos acá, firme. Yo reparto los lunes, miércoles y viernes en bicicleta por unas cuarenta manzanas, desde Mengelle a Circunvalación. Hago PAMI, ferreterías, farmacias, pinturerías, bicicleterías...”, comenta su amplio recorrido el ex carnicero que se jubiló "con la mínima".

image - 2025-04-24T144012.515.jpg Muchos vehículos se detienen para comprarles tortafritas a la pasada. Estefanía Petrella.

“Es que no me hicieron todos los aportes como correspondía, lamentablemente, y para colmo ando con los ligamentos del brazo rotos como para trabajar en ese rubro. Así que me las rebusco con esto junto a mi compañera”, cuenta el hombre su historia a LM Cipolletti.

La mujer, “nacida y criada en Cipolletti” lo conoció en Córdoba, desde donde ambos vinieron hace 4 años. Es la que se encarga de la elaboración de los manjares. “Lo hago todo en casa, desde las tortas fritas a los pancitos rellenos y las cosas dulces que traigo los martes y jueves para vender acá”, explica tras despachar a otro vecino que se tentó al pasar por el lugar.

“Hace 3 años que nos dedicamos a esto y 4 desde que volvimos de Córdoba. Allá alquilábamos y acá había lugar en la casa de mis padres y dentro de todo nos acomodamos. El sueño de progresar siempre está”, admite la señora y detrás suyo, a propósito de crecer, asoma imponente el legendario Eucalipto Centenario que en las jornadas de calor les regala vientito y sombra.

El pedido de Alberto y Estela

El clima, justamente, suele ser hostil para quienes trabajan en la calle como ellos, que tienen una imperiosa necesidad y apelan a la solidaridad de los lectores y de toda la comunidad cipoleña para ayudarlos a resolver esa inquietud.

“Nos hace falta una sombrilla grande o un gazebo, si alguien tiene alguna que nos preste o done sería ideal para cubrir los productos cuando llueve, que se nos mojan y arruinan. Desde luego, muchísimas gracias”, es el mensaje que deja Estela con cierta tímidez.

image - 2025-04-24T144629.809.jpg Uno de los clientes del puestito ambulante de Alem y Kennedy. Estefanía Petrella

Por las dudas dice tener a mano “el carnet para manipulación de alimentos, es todo pulcro y transparente lo que hacemos”, asegura y muestra los recipientes en los que traslada la mercadería que, vale decirlo, lucen impecables. De allí emana un olorcito irresistible…

Las 40 docenas de tortas fritas y 5 ó 6 panes con chicharrón “hay días que vuelan y otros que se vende más lento. Mucha gente ya nos conoce, como los albañiles que son de fierro. ¿El precio? 4.000 la docena de tortas fritas y los panes 5.000 cada uno”, especifica la mujer que padece “problemas cardíacos y diabetes pero me controlo”.

Por último deja un teléfono por si alguien desea comunicarse con ellos para tenderles una mano: 299-5068965.

Estela y Alberto saben que siempre que llovió paro y salen adelante con la venta ambulante. ¡Una masa!