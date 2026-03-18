Circulaba con un acoplado en la Ruta 22, pero un detalle oculto lo delató en pleno control

Lo frenaron en un control y descubrieron una maniobra sospechosa en el acoplado: tenía la patente oculta y el chasis adulterado.

El control fue realizado por el Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca﻿. Foto: Gentileza.

Lo que parecía un control vehicular más sobre la Ruta Nacional 22 terminó destapando una situación irregular. El procedimiento fue realizado por personal del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca a la altura del kilómetro 1177.

Allí, los efectivos detuvieron la marcha de un camión Ford Cargo 1722 que circulaba remolcando un acoplado sin chapa patente visible , lo que encendió las primeras sospechas.

Al inspeccionar el acoplado, los uniformados detectaron una maniobra llamativa: en la parte inferior del chasis había una patente soldada , lo que impedía identificar correctamente el vehículo.

Pero eso no fue todo. Al intentar verificar la numeración del chasis junto a personal especializado, se encontraron con otro dato clave: el sector donde debía estar el número presentaba claros signos de haber sido manipulado.

Intervención judicial inmediata

Ante las irregularidades detectadas, se dio intervención a la Fiscalía de turno N°2, que ordenó el secuestro del acoplado.

Además, el conductor —un hombre mayor de edad— fue imputado por el delito de adulteración de la numeración de un objeto registrable.

Un caso que vuelve a encender alertas

El episodio pone en foco los controles sobre la Ruta 22 y las maniobras ilegales que buscan eludir la identificación de vehículos. Un simple detalle, casi imperceptible a primera vista, terminó siendo clave para descubrir la irregularidad.

Lo frenaron en un control sobre la Ruta 22 y un detalle en su licencia encendió las alertas: qué detectaron

Hace una semana, un control vehicular de rutina terminó con una intervención judicial luego de que personal del Cuerpo de Seguridad Vial detectara irregularidades en una licencia de conducir durante un operativo realizado en Cipolletti.

El hecho ocurrió el miércoles pasado alrededor de las 10:25 sobre la Ruta Nacional 22, en el carril de circulación que une Neuquén con Cipolletti, donde efectivos realizaban tareas de control vehicular e identificación de personas.

Durante el procedimiento, los agentes detuvieron un Volkswagen Gol conducido por un hombre de 43 años. Al momento de verificar la documentación, el conductor presentó su licencia de conducir, pero un detalle llamó la atención del personal policial.

Según se informó, el documento no cumplía con las medidas de seguridad correspondientes, lo que generó sospechas de una posible adulteración.