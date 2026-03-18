El cartel de la Ruta 22 que encendió la polémica: ¿Ya funcionan los nuevos radares?

Desde Seguridad Vial explicaron la situación en medio de un gran revuelo en las redes sociales. Las ciudades en las que ya están habilitados.

Ante el revuelo que armó una publicación en redes sociales sobre el supuesto funcionamiento del nuevo radar en Ruta 22 a la altura de Cervantes , desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial tuvieron que salir a aclarar el panorama.

" Tengan cuidado, empiezan a cobrar multas" , señalaba el mensaje acompañado por un video y una foto donde se visualizaba la cartelería de señalización. Esto generó distintas opiniones y críticas, por lo que desde ese organismo consideraron oportuno explicar la situación.

"Todavía no está funcionando, estamos terminándolo. En las próximas semanas vamos a estar emitiendo un comunicado sobre cuándo comenzará a funcionar", aseguró Marcelino Di Gregorio , subsecretario de la Agencia Provincial en Seguridad Vial.

Además, indicó que cuando se ponga en marcha el radar, en principio, será un periodo de prueba donde no se labrarán infracciones. "Estamos poniendo cartelería con la señalización en todos los radares de la provincia para después anunciar inicio de su funcionamiento", señaló.

radares río negro.jpg La polémica por los radares en Río Negro llegó a la justicia.

Remarcó que se llevará a cabo una etapa de concientización cuando se pongan en marcha. El Bolsón, San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, Contralmirante Cordero, Darwin y General Conesa son las localidades donde sí se encuentran los radares habilitados y en funcionamiento. Son los únicos autorizados bajo el protocolo vigente de control y fiscalización.

Con esta confirmación de parte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, los radares restantes que ya están instalados pero que comenzarán a funcionar dentro de algunas semanas son los que se ubican en Cipolletti, Lamarque, Cinco Saltos, Sargento Vidal, Río Colorado, Sierra Grande, Villa Regina, Cervantes y Viedma.

Una vez superada la etapa de prueba y concientización, las notificaciones por infracciones de velocidad se realizarán tanto por correo electrónico como por vía postal, utilizando los datos declarados en la licencia de conducir y en el registro de propiedad del automotor.

Más fotomultas en Cipolletti

El Municipio de Cipolletti planea tener en funcionamiento 28 cámaras para hacer fotomultas en el corto plazo, en lugar de las diez iniciales, y ya comenzaron a ampliar la cobertura. Según advirtieron desde el Ejecutivo, ya son 16 las esquinas donde funciona el sistema "foto-rojo".

A través de la secretaría de Fiscalización se informó que las 16 cámaras están colocadas en esquinas estratégicas de la ciudad con el objetivo de sancionar a los vehículos que pasan semáforos en rojo o invaden las sendas peatonales, generando situaciones de extrema peligrosidad para los transeúntes.

Con la implementación de fotomultas "se busca disminuir el índice de accidentes viales ocasionados por dichas infracciones", afirmaron desde el Municipio.

El control con cámaras se implementó en la ciudad en noviembre del 2023. Durante el año 2025 el Municipio labró un total de 20.029 actas, mientras que durante el presente 2026, a la fecha se labraron un total de 3425. Actualmente, según registros del Municipio, las cámaras en los semáforos representan casi el 70 por ciento de las actas de infracción.