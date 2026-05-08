Salud intervino en caso del anestesiólogo condenado: impiden que vuelva a ejercer

Salud pidió a la Asociación de Anestesia que no asigne guardias al profesional condenado por homicidio, en forma preventiva hasta que la condena quede firme.

A través de una notificación oficial emitida este viernes 8 de mayo , el Ministerio de Salud de Río Negro solicitó formalmente a la Asociación Rionegrina de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ARAAR) que se abstenga de programar al médico Mauricio Atencio Krause para la prestación de servicios en el sistema público provincial.

Se trata del anestesiólogo condenado por el homicidio culposo de un nene de cuatro años. Fue inhabilitado para ejercer la profesión durante siete años, pero como el fallo no está firme, la restricción aún no está vigente.

Esta semana, la Asociación de Anestesia asignó a Atencio a una guardia en el hospital de Roca, pero el profesional no ejerció porque la dirección del hospital lo impidió.

La decisión de la directora del hospital Francisco López Lima, Susana Marezi, fue respaldada este viernes por el Poder Ejecutivo rionegrino, que estableció que la suspensión del profesional se mantendrá "hasta tanto se evalúe integralmente la situación planteada". El pedido se enmarca en el cumplimiento del convenio vigente entre la cartera sanitaria y la asociación de anestesistas.

Fundamentos de la medida: tranquilidad y confianza

La solicitud presentada por la secretaría de Salud y la Secretaría de Asuntos Jurídicos no se basa en el desempeño médico estrictamente técnico, sino en la necesidad de "resguardar el adecuado funcionamiento institucional de los establecimientos públicos de salud".

Según el documento oficial, el objetivo primordial es "preservar un ámbito de tranquilidad, confianza y contención tanto para la comunidad usuaria como para los equipos de salud". Las autoridades consideran que la presencia de Krause en los hospitales podría derivar en complicaciones operativas debido a la exposición del caso.

Mauricio Atencio Krause anestesista

Impacto social y repercusión pública

Uno de los puntos centrales del escrito destaca la "significativa repercusión pública y el impacto social generado en relación con los hechos de público conocimiento" que involucran al anestesista.

Desde el Ministerio de Salud advirtieron que la eventual prestación de servicios por parte de profesional en los efectores públicos "podría afectar el normal desenvolvimiento de las actividades asistenciales". Asimismo, señalaron que su permanencia en los equipos de trabajo podría "alterar el clima institucional y generar situaciones de malestar en la comunidad y en el personal de salud".

Alcance legal y técnico de la resolución

El organismo provincial fue enfático al aclarar que esta decisión es de carácter administrativo y preventivo. El documento reza textualmente: "Se deja expresamente aclarado que la presente medida no implica pronunciamiento alguno respecto de la capacidad técnico-profesional de Atencio Krause, ni sobre eventuales responsabilidades penales o civiles".

En este sentido, la nota ratifica que el tratamiento de cualquier responsabilidad legal "corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales competentes". La decisión ministerial responde exclusivamente al deber del Estado de garantizar el acceso y el correcto funcionamiento del servicio público de salud para la población.

La nota lleva la firma digital de la Secretaria de Asuntos Jurídicos, Natalia Lorena García, y de la secretaria de Salud, Marina Deorsola.

Cómo empezó la polémica con el anestesiólogo

Esta semana, familiares de Valentín, un niño de cuatro años que murió en una cirugía por negligencia médica, advirtieron que el anestesiólogo responsable, Mauricio Atencio Krause intentó retomar sus funciones médicas. El profesional, condenado por homicidio culposo volvió a circular por los pasillos del Hospital Francisco López Lima para realizar la cobertura de guardias en el área de quirófano.

El regreso del profesional generó una reacción inmediata por parte de familiares y vecinos, quienes realizaron un escrache en las instalaciones del nosocomio.

Ante el malestar social y la gravedad ética del caso, la dirección del Hospital Francisco López Lima decidió intervenir de manera drástica una vez que se tomó conocimiento de la situación. Marezi, directora del establecimiento, confirmó que no había sido informada sobre la asignación del médico condenado.

Hospital General Roca Francisco Lopez Lima.jpg El hombre agredido de un ladrillazo en la cabeza continúa internado en el hospital de General Roca. Archivo

Al conocer la presencia de Atencio Krause en el quirófano, Marezi ordenó su apartamiento inmediato de las funciones en el nosocomio rionegrino. Aunque reconoció que legalmente no existe hoy una herramienta desde el Ministerio de Salud o la Justicia para prohibirle el ejercicio debido a que el fallo está en revisión, la directiva priorizó el plano moral.

"No se si es legal lo que hice, pero no voy a permitir que esté en mi hospital. Esto es una cuestión ética, tiene que ver con una cuestión de conciencia", sentenció la directora, quien además inició gestiones con el área de Legales y el gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, para formalizar un pedido a la asociación de anestesiología.