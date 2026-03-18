Baleó la casa de su mamá y terminó detenido tras una persecución

También terminó detenido un cómplice de los disparos. El operativo comenzó tras el alerta de vecinos por disparos.

Una de las viviendas baleadas, pertenece a la madre de uno de los autores de los disparos.

Dos jóvenes fueron detenidos este martes tras protagonizar una balacera contra dos viviendas en la zona norte de General Roca. El operativo comenzó a partir de un llamado de vecinos que denunciaron disparos en el barrio. La rápida intervención policial permitió interceptarlos a los pocos minutos del hecho. Una de las casas baleadas pertenece a la madre de uno de los acusados.

El episodio comenzó cerca de las 13 horas , cuando se escucharon detonaciones en inmediaciones de la Comisaría 69° , sobre la calle Islas Orcadas . Allí se escucharon varios disparos que encendieron las alertas de los vecinos, a partir del alerta, el personal policial desplegó un operativo de prevención que identificó una moto en la que se movilizaban dos jóvenes.

Al advertir la presencia de los efectivos, intentaron escapar por la calle Defensa en dirección norte . La maniobra dio inicio a una persecución breve pero intensa. Los uniformados realizaron un seguimiento preciso que culminó apenas diez minutos después , cuando los agentes lograron interceptarlos en dirección este. Justamente en una zona donde termina el ejido urbano y comienza el sector de bardas.

En ese lugar se concretó la detención de los dos jóvenes, sin que se registraran incidentes ni heridos. También se procedió al secuestro del rodado en el que circulaban.

roca Se realizó un rastrillaje en un sector descampado y encontraron un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Reconstrucción del hecho

De acuerdo a la reconstrucción policial, instantes antes los sospechosos habían disparado contra dos viviendas ubicadas en Islas Orcadas al 4100. Una de las casas pertenece a la madre de uno de los involucrados, mientras que la otra corresponde a un vecino lindero. La secuencia generó momentos de extrema tensión en el barrio, donde varias familias quedaron expuestas al peligro de los disparos y de las balas perdidas.

Tras las detenciones, se realizó un rastrillaje en un sector descampado cercano al lugar del procedimiento. A unos 400 metros, los uniformados hallaron un arma de fuego calibre 9 milímetros sin cargador. Minutos después, encontraron el cargador con municiones. Se presume que ambos elementos fueron descartados durante la fuga, lo que refuerza la hipótesis del uso reciente.

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El operativo permitió detener a los presuntos autores de los disparos y recuperar el arma utilizada en el ataque. La intervención evitó que la situación escalara a consecuencias mayores. En pocos minutos, el despliegue policial llevó tranquilidad al barrio que quedó con temor tras el episodio.