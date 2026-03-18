Un llamado al 911 desató una persecución que terminó con droga y un adolescente detenido

Un llamado clave activó un operativo que derivó en una persecución, secuestro de marihuana y un adolescente de 16 años detenido.

La persecución que terminó dentro de una vivienda ubicada en la calle Perito Moreno al 4100. Foto: Gentileza.

Una alerta del sistema de emergencias 911 activó un rápido despliegue policial tras detectarse un vehículo sospechoso circulando por la zona norte de la ciudad de General Roca .

A partir de ese aviso, los móviles que realizaban tareas preventivas se reorganizaron y montaron un operativo cerrojo para dar con la camioneta señalada.

Los efectivos lograron ubicar un vehículo con características similares y comenzó una persecución. La situación escaló cuando, al advertir la presencia policial, uno de los ocupantes descendió y escapó a pie.

La fuga derivó en una breve pero intensa persecución que terminó dentro de una vivienda ubicada en la calle Perito Moreno al 4100, en General Roca.

El hallazgo que sorprendió a los policías

Una vez en el domicilio, los uniformados se encontraron con un escenario inesperado: en el patio había plantas de cannabis de gran tamaño a simple vista.

La inspección permitió además descubrir cogollos de marihuana, parte de ellos ocultos en altura en un terreno lindante, lo que sugiere que intentaron descartarlos ante la llegada de la Policía.

Elementos clave para la causa

Durante el procedimiento también se secuestraron elementos típicamente vinculados al narcomenudeo: una balanza de precisión y un teléfono celular que se encontraban sobre el techo de la vivienda.

Todo lo incautado quedó a disposición de la fiscal Paula Perfetti, quien interviene en la investigación.

Un menor involucrado

En el operativo fue demorado un adolescente de 16 años, quien posteriormente fue entregado a su familia, residente en el mismo domicilio donde se encontró la droga.

La causa continúa en investigación para determinar responsabilidades y posibles vínculos con el alerta inicial.

El rol clave del 911

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la importancia del sistema 911 RN Emergencias, cuya intervención permitió detectar la situación sospechosa y activar rápidamente el operativo.

Un llamado a tiempo fue clave para desatar un procedimiento que terminó con droga incautada y una investigación en curso.

Otro caso grave en General Roca: Baleó la casa de su mamá y terminó detenido tras una persecución

Dos jóvenes fueron detenidos este martes tras protagonizar una balacera contra dos viviendas en la zona norte de General Roca. El operativo comenzó a partir de un llamado de vecinos que denunciaron disparos en el barrio. La rápida intervención policial permitió interceptarlos a los pocos minutos del hecho. Una de las casas baleadas pertenece a la madre de uno de los acusados.

El episodio comenzó cerca de las 13 horas, cuando se escucharon detonaciones en inmediaciones de la Comisaría 69°, sobre la calle Islas Orcadas. Allí se escucharon varios disparos que encendieron las alertas de los vecinos, a partir del alerta, el personal policial desplegó un operativo de prevención que identificó una moto en la que se movilizaban dos jóvenes.

Al advertir la presencia de los efectivos, intentaron escapar por la calle Defensa en dirección norte. La maniobra dio inicio a una persecución breve pero intensa. Los uniformados realizaron un seguimiento preciso que culminó apenas diez minutos después, cuando los agentes lograron interceptarlos en dirección este. Justamente en una zona donde termina el ejido urbano y comienza el sector de bardas.

En ese lugar se concretó la detención de los dos jóvenes, sin que se registraran incidentes ni heridos. También se procedió al secuestro del rodado en el que circulaban.