Nuevo colegio técnico en Cipolletti: Alberto Weretilneck hizo el anuncio oficial

El Gobierno adjudicó la obra de un nuevo CET con orientación en programación y robótica para el barrio en expansión. Tendrá un sector exterior con equipamiento deportivo abierto a la comunidad.

Las ofertas se conocieron en diciembre de 2025 y esta semana se adjudicó a la empresa que construirá el nuevo espacio educativo. Foto: Gentileza.

El crecimiento del Distrito Vecinal Noroeste de Cipolletti suma una noticia clave: tendrá su propio Centro de Educación Técnica . El gobernador Alberto Weretilneck firmó el decreto que adjudica la obra, dando luz verde a un proyecto largamente esperado.

La iniciativa apunta a ampliar la oferta educativa en una de las zonas que más se expande en Cipolletti.

El futuro CET contará con una superficie de 2.925 metros cuadrados y estará diseñado para responder a las demandas actuales del mundo laboral.

Tendrá orientación en Técnico en Programación, con espacios específicos para robótica educativa, además de:

Nueve aulas comunes

Aula de saberes tecnológicos

Talleres de programación y robótica

SUM con comedor y cocina

A su vez, incluirá un sector exterior con equipamiento deportivo abierto a la comunidad.

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Una apuesta a la educación del futuro

El proyecto no solo busca sumar infraestructura, sino también preparar a los jóvenes para áreas clave del desarrollo productivo y tecnológico.

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La formación en programación y robótica aparece como uno de los ejes centrales, en línea con las nuevas demandas del mercado laboral.

Cómo se financia la obra

La construcción será financiada con fondos del bono VMOS, surgido del acuerdo entre la Provincia y las empresas petroleras que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

La ejecución estará a cargo de la empresa BRB S.R.L., tras el proceso de licitación pública y evaluación técnica.

Más oportunidades para Cipolletti

Con esta obra, el Gobierno provincial busca dar respuesta a la demanda educativa en el sector y acompañar el crecimiento del barrio.

El nuevo CET no solo ampliará la oferta educativa, sino que también se proyecta como un punto de integración para toda la comunidad.