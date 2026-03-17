Alberto Weretilneck lamentó el granizo en Valle Medio: "Nos duele en lo humano"

El gobernador se refirió al impacto del temporal de granizo en las chacras y aseguró asistencia a productores afectados.

El fuerte temporal de granizo que azotó el Valle Medio dejó un panorama desolador en las zonas productivas y generó preocupación en toda la región.

En ese contexto, el gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck se expresó sobre la situación y puso el foco no sólo en las pérdidas materiales, sino también en el impacto humano que sufren las familias productoras.

El mandatario provincial describió con crudeza lo que implica este tipo de fenómenos para quienes viven del campo.

“Sabemos lo que significa para una familia productora recorrer su chacra después de una tormenta de granizo. Es uno de los momentos más duros que puede vivir quien trabaja la tierra”, sostuvo.

El impacto que va más allá de lo económico

Weretilneck remarcó que detrás de cada cultivo hay un enorme esfuerzo que muchas veces se pierde en cuestión de minutos.

“Hay meses y años de trabajo, inversión, madrugadas y sueños puestos en la producción. Cuando el clima golpea con esta fuerza, nos duele en lo humano”, afirmó.

image

El Valle Medio, una región fuertemente vinculada a la producción agrícola, fue uno de los sectores más golpeados por el temporal.

Asistencia y relevamientos en marcha

Ante este escenario, el Gobierno Provincial ya activó un operativo en territorio. Equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo comenzaron a relevar los daños para dimensionar el impacto.

Según se informó, el objetivo es avanzar con medidas concretas que permitan acompañar a los productores en la recuperación.

“Queremos que sepan que no están solos”

El gobernador también buscó llevar tranquilidad a las familias afectadas y ratificó el compromiso del Estado. “Cada chacra es una historia de vida. Queremos que cada productor y cada familia sepan que no están solos”, expresó.

Mientras tanto, crece la incertidumbre en el sector productivo, que vuelve a enfrentar un duro golpe climático en plena temporada.