Cortes programados en Cipolletti y Fernández Oro: qué barrios estarán sin servicio

Este jueves habrá interrupciones del servicio eléctrico por obras eléctricas en ambas ciudades. Mirá qué barrios estarán sin servicio.

El corte de luz se dará en gran parte de la mañana. Foto: Archivo.

Vecinos de Cipolletti y Fernández Oro deberán prepararse para cortes de luz programados que se desarrollarán este jueves.

La empresa Edersa informó que realizará trabajos impostergables de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, lo que obligará a interrumpir el servicio en sectores puntuales.

Las tareas están previstas para el jueves 19 de marzo, en el mismo horario para ambas localidades:

De 9:00 a 12:00

Durante ese período, distintas zonas quedarán sin suministro eléctrico.

Qué barrios estarán afectados

Desde la empresa distribuidora de energía eléctrica detallaron las áreas alcanzadas en las dos ciudades del Alto Valle:

En Cipolletti, el corte afectará al barrio Belgrano , en el sector comprendido por las calles Pellegrini, Uriburu, Alcorta, Juan B. Justo, Juárez Celman, Alvear y Krause.

En Fernández Oro, la interrupción alcanzará al Barrio Social I.

Por qué se realizan los trabajos

Desde la empresa indicaron que se trata de obras necesarias para mejorar el servicio y garantizar un funcionamiento más seguro y eficiente de la red.

Recomendaciones para los vecinos

Ante los cortes programados, se aconseja:

Desconectar electrodomésticos sensibles.

Prever actividades que no requieran energía eléctrica.

Tomar recaudos en comercios y espacios de trabajo.

Los trabajos son considerados clave para sostener la demanda eléctrica en ciudades en constante crecimiento.

Este miércoles ya hubo cortes de luz en Cipolletti

Este miércoles 18 de marzo, vecinos de Cipolletti, Catriel y Cinco Saltos atravesaron cortes programados de energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la red.

Según informó Edersa, las tareas incluyeron poda preventiva, mantenimiento y modernización de redes de media tensión, acciones consideradas fundamentales para mejorar la calidad del servicio y prevenir inconvenientes futuros.

En Cipolletti, el corte se realizó entre las 10:00 y las 13:00, y afectó al barrio Puente 83 Sur y parte del barrio Martín Fierro.

Mientras que en Catriel, las interrupciones se dieron en dos franjas horarias: de 8:30 a 9:30 afectó la zona del Lote 15 y calle San Luis, entre Pedro Hernández y Suecia.

Luego, de 9:00 a 10:00, el corte alcanzó al barrio 400 Viviendas.