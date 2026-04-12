Viaje de terror en el Koko: detalles exclusivos y el parte médico

El colectivo desvió su recorrido y fue a pedir ayuda a Bomberos Voluntarios de Fernández Oro. Qué pasó en el viaje. Y la info que el Hospital brindó a LM Cipolletti.

La mujer que se accidentó en el Koko está internada en Roca. Foto Inforo.

Un incidente vial opaco el fin de semana en la región. Es que los pasajeros de una unidad de la empresa de transporte Koko vivieron una pesadilla, luego de que una pasajera se lastimara tras "el paso del colectivo por un badén" , según confesó la víctima en el Hospital de Fernández Oro . Ante la gravedad de las lesiones, el chofer desvió su recorrido y pidió ayuda en el cuartel de Bomberos Voluntarios de esa ciudad.

Como consecuencia del fuerte impacto, la damnificada, oriunda de Añelo que se trasladaba a Allen sufrió "fractura por aplastamiento cuerpo vertebral" y se encontraba internada en la Clínica Roca, aunque "fuera de peligro".

El que accedió a contar detalles exclusivos del confuso episodio fue el ex director del Hospital de Fernández Oro , Sahuel de Souza , quien se encontraba de guardia este sábado en dicho nosocomio.

"La paciente ingresa a las 11 con dolor en región lumbosacra después de un evento en transporte público luego de pasar un badén. Se realiza una radiografía de frente y perfil, y lateral, y se le detecta fractura por aplastamiento cuerpo vertebral", informó el prestigioso traumatologo.

Koko bomberos Oro Imágenes de la emergencia que alteró la calma sabatina.

"Luego, tras arduas gestiones, se obtuvo el número de denuncia por el seguro y con ese número de siniestro se consiguió cama en Clínica Roca, a la cuál lo derivamos a las 18", indicó.

Si bien los primeros trascendidos periodísticos hablaban de un cuadro de gravedad, el profesional explicó que "allá se la recibió en UTI (Terapia Intensiva), por no disponer de cama. Hay que aclarar que se encuentra fuera de peligro", advirtió.

"Es una paciente a la cual había que hacerle una Resonancia Magnética y la Tomografía Axial Computarizada, y ahí determinar conducta. Entiendo que se encamina a una vertebroplastia (un procedimiento mínimamente invasivo utilizado para tratar fracturas vertebrales dolorosas)", redondeó.

El recorrido habitual del Koko en Fernández Oro

Cuando circula en dirección Neuquén-Villa Regina en Fernández Oro ingresa por Avenida Cipolletti y cuando el sentido es Regina-Neuquén accede por la Yrigoyen. Esta vez, se desvió para acudir a la sede de Bomberos sobre calle Roca.

El comunicado de Bomberos Voluntarios