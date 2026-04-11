El Koko se desvió y paró en la puerta de Bomberos para pedir ayuda urgente: ¿Qué pasó?

Momentos desesperantes se vivieron este sábado en el colectivo interurbano en Fernández Oro. Lo último que se sabe de la emergencia.

Imágenes de la emergencia que alteró la calma sabatina.

Al servicio de la comunidad... Personal de la Asociación Bomberos Voluntarios de General Fernández Oro intervino este sábado por la mañana ante una emergencia ocurrida frente al cuartel.

Un colectivo se desvió de su habitual recorrido y se detuvo en el lugar para solicitar ayuda urgente, ya que una pasajera presentaba un fuerte dolor en la zona de la cintura y signos de descompensación... Un gesto para destacar el del solidario chofer.

Según informaron los Bomberos, la paciente fue rápidamente contenida, evaluada e inmovilizada de manera preventiva. Luego, fue descendida del colectivo utilizando una tabla de inmovilización, garantizando su seguridad en todo momento.

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Posteriormente, una ambulancia continuó con la atención y trasladó a la mujer al hospital Carlos Rais, donde siguió con el tratamiento correspondiente.

El recorrido habitual del Koko en Fernández Oro

Cuando circula en dirección Neuquén-Villa Regina en Fernández Oro ingresa por Avenida Cipolletti y cuando el sentido es Regina-Neuquén accede por la Yrigoyen. Esta vez, se desvió para acudir a la sede de Bomberos sobre calle Roca.

El comunicado de Bomberos Voluntarios

Este es el comunicado que emitió Bomberos Voluntarios de Fernández Oro en redes sociales: