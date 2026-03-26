Llegó desde Europa y ya es vital: el camión que cambia la lucha contra el fuego en Fernández Oro

Un moderno autobomba llegó desde Países Bajos con tecnología avanzada. Promete reforzar la respuesta ante incendios en Fernández Oro y el Alto Valle.

El camión proveniente de Países Bajos fue presentado este miércoles en Fernández Oro. Foto: Gentileza (inforo)

Fernández Oro vivió una jornada especial con la llegada de un nuevo camión autobomba para los Bomberos Voluntarios , una incorporación que promete marcar un antes y un después en la respuesta ante emergencias .

La unidad no solo fortalece el trabajo local, sino que también se suma al sistema de colaboración regional en el Alto Valle , donde cada minuto cuenta.

El vehículo, modelo 2000 y proveniente de Países Bajos , tiene apenas 21.000 kilómetros y se encuentra en excelentes condiciones.

Está equipado con tecnología avanzada que le permite:

Acceder a zonas complejas afectadas por incendios

Enfriar el terreno para operar con mayor seguridad

Ampliar el alcance de los chorros de agua

Estas características no solo mejoran la eficacia en los operativos, sino que también brindan mayor protección a los bomberos en situaciones críticas.

Cómo se logró la compra

La adquisición fue posible gracias a la gestión de la Asociación de Bomberos Voluntarios, con fondos provenientes de distintas fuentes:

Aportes del Gobierno de Río Negro (a través de Lotería)

Un aporte anual del Gobierno Nacional

Contribuciones de Edersa

Desde la Asociación, Gabriela Herrera destacó el acompañamiento de la comunidad y el compromiso colectivo que hizo posible concretar este objetivo.

Un impacto que va más allá de Fernández Oro

El nuevo móvil no solo prestará servicio en la ciudad, sino que también reforzará el trabajo conjunto con cuarteles vecinos, ampliando la capacidad de respuesta en toda la región.

En emergencias de gran magnitud, este tipo de unidades puede ser determinante.

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El emotivo bautismo del autobomba

Durante la jornada se realizó el tradicional bautismo del camión, una ceremonia simbólica que marca su incorporación oficial al servicio.

El acto estuvo cargado de emoción y reconocimiento al trabajo de los bomberos y bomberas voluntarias, cuya labor diaria resulta fundamental para la comunidad.

Una herramienta clave para quienes arriesgan todo

La llegada de este autobomba representa mucho más que un nuevo vehículo: es una inversión en seguridad, prevención y cuidado.

Una herramienta esencial que potencia el trabajo de quienes, todos los días, están dispuestos a arriesgarlo todo por los demás.