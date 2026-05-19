Invertirán más de $225 millones para una obra clave en Fernández Oro: qué cambiará en el canal

El Gobierno abrió la licitación para reacondicionar un tramo del Canal I Sud y mejorar el sistema de riego en el Alto Valle.

El Gobierno de Río Negro , a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA), abrió los sobres de la licitación para ejecutar una nueva obra de infraestructura hídrica en Fernández Oro , destinada a optimizar el funcionamiento del Canal Secundario I Sud.

La intervención apunta a mejorar la conducción del agua y reducir pérdidas en uno de los sectores clave para el riego productivo del Alto Valle .

En la apertura de sobres se presentó una oferta de la empresa OBSA SRL , que cotizó los trabajos en $225.939.359 . Actualmente, el proceso atraviesa la etapa administrativa de adjudicación .

La obra contempla el revestimiento y reacondicionamiento de un tramo de 162,5 metros del canal, entre las progresivas 5.599,5 y 5.762,0, dando continuidad al revestimiento ya existente.

Cómo serán los trabajos

Las tareas incluirán limpieza, excavación y relleno del cajero del canal, además del revestimiento de la solera y los taludes con hormigón reforzado con malla de acero y juntas constructivas y de dilatación.

Según se informó, el hormigonado se ejecutará en paños intercalados de cuatro metros de longitud para garantizar mayor resistencia y durabilidad de la estructura hidráulica.

Demolerán una estructura y construirán una nueva

Otro de los puntos centrales del proyecto será la demolición del actual vertedero de mampostería, que será reemplazado por una nueva estructura de regulación y disipación.

El nuevo sistema incluirá una compuerta y un cuenco disipador, diseñados para mejorar el control del agua al final del tramo intervenido.

Apuntan a fortalecer la producción regional

Desde el Gobierno provincial remarcaron que esta obra forma parte de un plan para seguir fortaleciendo la infraestructura de riego del Alto Valle y acompañar el desarrollo productivo de la región.

Un anuncio en medio del aniversario

En el marco de los festejos por los 95 años de la ciudad, el intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati, repasó el estado actual de la localidad y anunció una serie de obras públicas estratégicas no solo para el desarrollo de Oro, sino también para muchos cipoleños.

Entre los anuncios más importantes se destaca la firma del contrato para el cordón cuneta y el inminente llamado a licitación para pavimentar la calle Mitre, una arteria vital que conecta con la calle Maestro Espinosa en Cipolletti, consolidando un camino alternativo clave para descomprimir la Ruta 65.

Fernández Oro vive una jornada de celebración por su aniversario en un contexto de fuerte expansión urbana. Al respecto, el jefe comunal Amati señaló: "Fernández Oro está muy bien, está muy linda, está con muchos proyectos por delante, con las unas obras en ejecución, con las unas obras que van a empezar. con obras terminadas. Está bien, está linda. Es una localidad que creció de golpe y que hay que empezar a crecer desde el Municipio en todo sentido. Hay que crecer al mismo ritmo que lleva el crecimiento" de la ciudad.

En ese mismo sentido, el mandatario remarcó los desafíos de la planificación urbana actual, advirtiendo que "no solamente se crece con más casas, más tierras, más edificios más comunes, preciosos, sino solamente también crece el crecimiento".

Uno de los ejes centrales de la gestión de infraestructura es la intervención en la calle Mitre, una colectora de aproximadamente 1.100 metros que conecta la calle Reggioni con Maestro Espinosa, sirviendo como un acceso fundamental a la localidad. Según detalló el intendente, esta vía "es una colectora que se utiliza mucho y la gente la utiliza mucho para ir a trabajar, para ir a hacer compras, para volver, para estudiar, para todo. Descomprime la Ruta 65".