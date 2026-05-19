Cómo serán los festejos del 95 Aniversario de Fernández Oro y quién hizo la torta gigante

La vecina ciudad está de fiesta este martes y se espera una multitud en las calles. A qué hora arranca el imponente desfile de las distintas instituciones y vecinos. Los detalles.

Fernández Oro está de fiesta este martes , al celebrar sus 95 años de vida . Para conmemorar este aniversario, el municipio organizó una serie de actividades que combinan tradición, cultura, deporte y la participación activa de toda la comunidad.

El gran cierre de los festejos incluirá, en la presente jornada, el clásico desfile y una torta gigante para agasajar a todo el pueblo. El acto central se desarrollará a partir de las 14 en la Avenida Cipolletti , específicamente en la intersección de las calles Pueyrredón y Cipolletti.

Instituciones, vecinos y vecinas serán parte del tradicional Desfile Aniversario, un encuentro pensado para compartir y celebrar la historia viva de la localidad. El evento contará con la presencia del intendente actual, Gustavo Amati , quien estará acompañado por el ex jefe comunal Mariano Lavín -actual Interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Río Negro (IPPV)- y seguramente otras influyentes autoridades del gobierno provincial.

Pero el color y el calor, en una jornada fría, lo pondrán los cientos de vecinos que se volcarán a las calles para cantarle el feliz cumple a la querida Fernández Oro.

Una previa cargada de peñas, arte y deportes

La celebración comenzó a palpitarse desde los días previos con una variada agenda comunitaria. Entre las actividades más destacadas, la comisión del Hospital Dr. Carlos Rais organizó una exitosa peña en el Club Fernández Oro.

En esta velada, los asistentes compartieron una noche de música y baile, logrando además una importante recaudación de fondos destinados al centro de salud.

Romerito 95 aniversario de Oro

Por otra parte, el Museo Estación Cultural se convirtió en el epicentro del arte y el diseño. Durante la tarde del lunes, los orenses disfrutaron de la Feria de Moda Circular AUGE, recorrieron las muestras vigentes y participaron en intervenciones de serigrafía en prendas y accesorios junto al equipo del museo.

Este espacio consolidó el impulso a los emprendedores, artistas y visitantes bajo los conceptos de intercambio cultural y sustentabilidad. El fin de semana completó la grilla con una doble jornada de feria, además de diversos encuentros y eventos deportivos diseñados tanto para los niños como para los adultos del pueblo.

Panchita, símbolo de Oro, aniversario

Finalmente, la noche del lunes se vistió de gala con una transmisión por streaming a modo de vigilia, donde los personajes más emblemáticos de la ciudad recibieron juntos la llegada de este nuevo aniversario.

Las manos detrás de la torta gigante

Uno de los atractivos más esperados del desfile de este martes es la tradicional torta aniversario, que este año alcanzará la impactante dimensión de 6 metros de largo.

La encargada de esta gran hazaña culinaria es Olga Riquelme. Olguita, quien se recibió el año pasado de pastelera profesional, ha puesto todo su talento, dedicación y amor por la ciudad al servicio de esta celebración tan importante.

Gracias a su esfuerzo, vecinos y vecinas podrán compartir una porción de su delicia. ¡Una fantástica fiesta para un verdadero pueblo de Oro!