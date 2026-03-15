Bomberos denuncian que Municipio frena el sueño de su cuartel propio en Fernández Oro

Tras un acuerdo público en 2023, la Municipalidad habría bloqueado la titularización de tierras para el nuevo cuartel. Ahora, desde la institución mostraron su preocupación.

Bomberos Voluntarios de Fernández Oro publicaron un comunicado manifestando su preocupación por el futuro del terreno para su nuevo cuartel. Foto: Archivo.

El 15 de marzo de 2023 quedó marcado como un día histórico para la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Fernández Oro : se firmó un Acta Compromiso con la Municipalidad , con el respaldo del Concejo Deliberante , para donar un sector del predio del ex Ferrocarril y permitir allí la construcción del futuro cuartel.

Para la institución, este proyecto no es solo un edificio: representa mejorar la capacitación, el trabajo y la respuesta ante emergencias , fortaleciendo un servicio esencial para toda la comunidad. La voluntad institucional, según el acta, fue clara, pública y en buena fe.

Sin embargo, días atrás el Municipio les comunicó que las gestiones para obtener la titularización de las tierras habrían resultado infructuosas , y que se evaluarían nuevas alternativas para el cuartel. Una noticia que la Asociación considera un riesgo para un sueño que ya llevaba casi tres años en marcha .

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios, junto a la Comisión Directiva y el Cuerpo Activo, reafirman la intención de respetar el Acta Compromiso y solicitan que se continúen las gestiones administrativas y legales para cumplir con el acuerdo original.

"Esta situación pone en riesgo el sueño que comenzó aquel 15 de marzo de 2023", lamentaron.

"No pedimos un capricho"

“No pedimos un capricho, sino que se respete un compromiso técnico y estratégico que garantizará seguridad, accesibilidad y capacidad de respuesta ante emergencias en una ciudad que crece y necesita planificación”, señalaron desde la institución.

El planteo desde la Asociación de Bomberos Voluntarios es claro: el lugar elegido fue definido por fundamentos operativos, y cualquier cambio podría afectar la eficiencia del servicio y el crecimiento de la ciudad. Los bomberos piden, de manera firme, que se respete el espíritu del acuerdo y que su sueño de contar con un cuartel propio y estratégico se haga realidad.

"Nuestro pedido es simple y profundamente legítimo: Que se respete el compromiso asumido. Porque contar con un espacio propio, estratégico y adecuado no es solo un sueño de nuestra institución, sino una necesidad para seguir creciendo para poder brindar cada día un mejor servicio a toda nuestra comunidad orense", concluyeron en su comunicado difundido en redes sociales.

El cuartel de Cipolletti abre un nuevo curso para aspirantes a bomberos voluntarios: cómo anotarse

Con una necesidad concreta de reforzar su dotación activa y garantizar la capacidad de respuesta ante emergencias, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Cipolletti lanzó una nueva convocatoria para incorporar aspirantes que deseen formarse e integrarse a una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad.

Hace un mes abrieron la inscripción y está dirigida a personas con vocación de servicio, compromiso social y disponibilidad para asumir una tarea exigente, tanto en lo físico como en lo humano. La iniciativa surge luego de varios meses de análisis interno, en los que se detectó un faltante de personal bomberil operativo, una situación que impacta directamente en la cobertura de las guardias y en la atención de las emergencias diarias.

En diálogo con LM Cipolletti, el sargento primero Gonzalo Cardozo, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos, explicó que el objetivo es sumar nuevos integrantes para fortalecer la estructura actual. “Hoy contamos con 38 bomberos voluntarios operativos en el cuartel central y cuatro en el destacamento de Rincón de las Perlas. Con 15 incorporaciones más estaríamos en un número adecuado para cubrir las necesidades de la ciudad”, señaló.