Buena noticia: encontraron a la vecina que se había extraviado en Fernández Oro

La encontraron en Ingeniero Huergo y se encuentra en buen estado de salud. Desde la familia agradecieron la labor de la Policía, Bomberos y vecinos.

Afortunadamente fue hallada en buen estado de salud Elsa Ester Toledo , la vecina de 56 años de edad que padece Alzheimer, y que el último martes se extravió en Fernández Oro, donde fue vista por última vez.

La señora apareció el mismo martes a última hora en Ingeniero Huergo. Presumen que tomó un colectivo y que, a causa de su cuadro de salud, se desorientó, lo que generó un enorme temor.

La buena noticia la comunicó el hijo de Elsa al comisario Miguel Elifonzo , jefe de la Comisaría 26 de Fernández Oro, desde donde se coordinó el operativo de búsqueda.

El muchacho destacó la labor desempeñada por los efectivos de la unidad policial y la contención que recibió en un momento tan delicado. Lo mismo dijo del personal de Bomberos y de muchos vecinos que le brindaron acompañamiento.

Dijo que tras ir a buscar a su mamá a Huergo la trasladó a una clínica para que le realizaran un exámen físico y que salió todo bien. Solo tenía un poco elevada la presión, pero que fue controlada. Después la llevó a su casa de Allen, donde pudo descansar.