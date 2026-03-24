Buena noticia: encontraron a la vecina que se había extraviado en Fernández Oro
La encontraron en Ingeniero Huergo y se encuentra en buen estado de salud. Desde la familia agradecieron la labor de la Policía, Bomberos y vecinos.
Afortunadamente fue hallada en buen estado de salud Elsa Ester Toledo, la vecina de 56 años de edad que padece Alzheimer, y que el último martes se extravió en Fernández Oro, donde fue vista por última vez.
La señora apareció el mismo martes a última hora en Ingeniero Huergo. Presumen que tomó un colectivo y que, a causa de su cuadro de salud, se desorientó, lo que generó un enorme temor.
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La buena noticia la comunicó el hijo de Elsa al comisario Miguel Elifonzo, jefe de la Comisaría 26 de Fernández Oro, desde donde se coordinó el operativo de búsqueda.
El muchacho destacó la labor desempeñada por los efectivos de la unidad policial y la contención que recibió en un momento tan delicado. Lo mismo dijo del personal de Bomberos y de muchos vecinos que le brindaron acompañamiento.
Dijo que tras ir a buscar a su mamá a Huergo la trasladó a una clínica para que le realizaran un exámen físico y que salió todo bien. Solo tenía un poco elevada la presión, pero que fue controlada. Después la llevó a su casa de Allen, donde pudo descansar.
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