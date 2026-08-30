Cortes de luz en Cipolletti este domingo afectará zonas clave y comercios concurridos

Un repaso por las principales interrupciones previstas para la presente jornada. Los barrios y negocios que deberán estar atentos.

Un inicio de jornada atípico se vive este domingo en la ciudad. Desde las primeras horas de la mañana, un corte de energía eléctrica interrumpió la rutina de una parte de la comunidad cipoleña. La medida forma parte de un plan de trabajos de mantenimiento preventivo y mejoras ejecutado por la empresa distribuidora de energía EdERSA junto a la distribuidora de transporte en alta tensión.

Uno de los cortes se desarrollaba entre las 9 y las 13 , con impacto sobre calles y establecimientos de una zona urbana de intensa actividad.

Dentro de los puntos incluidos aparece la Clínica Radiológica Leben Salud, ubicada sobre Mengelle 631. El establecimiento se encuentra entre los lugares alcanzados por la interrupción prevista durante la mañana del domingo.

Este sábado y domingo, Edersa interrumpirá el servicio energético en sectores de Cipolletti. Estefania Petrella

También se verá afectada calle Mengelle, entre Teniente Ibáñez y Lavalle, mientras que el corte alcanzará calle M. Moreno, en el tramo comprendido entre Mengelle y Namuncurá.

La interrupción también abarcará sectores donde funcionan distintos comercios y servicios. Entre ellos fueron mencionados La Anónima de calle M. Moreno, Frineve y la Panadería La Vieja.

El horario previsto para este sector será de 9 a 13, por lo que quienes tengan actividades comerciales, laborales o personales en esa zona deberán considerar la falta de suministro durante toda la franja indicada.

Otro corte en Parque Industrial y El Fortín

El domingo también habrá un segundo corte programado en Cipolletti, con una duración prevista de cuatro horas. En este caso, las tareas comenzarán a las 9 y finalizarán a las 13.

La interrupción alcanzará la zona del Parque Industrial y El Fortín, además de distintos tramos de calles ubicadas dentro de ese sector de la ciudad.

Entre las arterias mencionadas se encuentra calle S. Franco, entre Confluencia y R. Eiffel. También se verá afectada calle Lago Mascardi, entre S. Franco y Venezuela.

El listado se completa con calle Confluencia, entre S. Franco y Venezuela. Los usuarios ubicados dentro de esos sectores deberán prever que el suministro eléctrico permanecerá interrumpido durante buena parte de la mañana.

Las tareas forman parte del esquema de trabajos de infraestructura y mantenimiento preventivo anunciado por la distribuidora. La intervención busca avanzar sobre instalaciones de la red y mejorar las condiciones de prestación del servicio.