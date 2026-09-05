Fiesta Nacional del Lúpulo: El Bolsón confirmó la fecha de una de las celebraciones más esperadas

La cordillera rionegrina ya comienza a prepararse para una nueva edición de la fiesta que le rinde homenaje a la producción por excelencia de la flor utilizada en la industria cervecera.

El Bolsón ya tiene fecha para la Fiesta Nacional del Lúpulo.

El Bolsón confirmó una nueva edición de la tradicional Fiesta Nacional del Lúpulo , uno de los eventos populares y turísticos más importantes de la cordillera rionegrina. La celebración ya tiene fecha definida.

El intendente Bruno Pogliano anunció por redes sociales la realización de la 49° Fiesta Nacional del Lúpulo. De esta manera, comienza formalmente la organización de una celebración con fuerte impacto regional.

La confirmación ya genera expectativas entre vecinos, comerciantes, prestadores turísticos y visitantes habituales, ya que el evento se ha consolidado como una de las principales propuestas del calendario de verano en la Comarca Andina .

Cuándo es la Fiesta Nacional del Lúpulo

La nueva edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo quedó programada para cuatro jornadas consecutivas, entre el jueves 18 y el domingo 21 de febrero de 2027. El encuentro busca repetir el espíritu popular de años anteriores.

Pogliano destacó que “se trataba de una de las fiestas populares gratuitas más importantes de Río Negro”. Además, señaló que la convocatoria representa una “oportunidad para fortalecer la identidad cultural y productiva de El Bolsón”.

El anuncio llega después de un 2026 especialmente significativo para la localidad, marcado por las actividades vinculadas al centenario de El Bolsón. Con ese antecedente, la organización ya comienza a preparar una nueva celebración multitudinaria.

Música, gastronomía y cerveza: lo que se viene

La programación de la 49° Fiesta Nacional del Lúpulo contempla distintas propuestas vinculadas con la cultura y las tradiciones de la región. La música, la gastronomía y la producción local ocupan un lugar central.

Uno de los atractivos tradicionales es el circuito cervecero, una propuesta directamente relacionada con la identidad productiva de la localidad y con el protagonismo que adquirió El Bolsón dentro del mapa cervecero patagónico.

La celebración también tiene previsto espacios para propuestas gastronómicas y la participación de artistas regionales. De esta manera, el evento busca combinar espectáculos, productos locales y actividades destinadas tanto al público residente como a los turistas.

El objetivo es potenciar el turismo en verano

Desde el municipio plantean que la Fiesta Nacional del Lúpulo no solamente tiene importancia cultural, sino también un fuerte impacto económico para la localidad y para el conjunto de la Comarca Andina.

El evento coincide con el cierre de la temporada estival, un período especialmente relevante para el movimiento turístico de El Bolsón. La llegada de visitantes genera mayor actividad en alojamientos, restaurantes, comercios y servicios.

Pogliano anticipó que uno de los objetivos es contar con espectáculos de primer nivel y una propuesta capaz de convocar a una importante cantidad de público durante las cuatro jornadas.

Con la resolución municipal ya firmada, la organización de la 49° Fiesta Nacional del Lúpulo quedó formalmente en marcha. El anuncio del mandatario marcó el primer paso de un proceso que demandaría meses de preparación.