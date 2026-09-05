Incendio en una vivienda terminó con explosión de garrafa y una mujer hospitalizada

Un siniestro de grandes proporciones causó destrozos considerables en una casa familiar y obligó a un amplio despliegue de bomberos, policía y personal de salud.

El incendio ocurrió a primera hora de este sábado en una vivienda de Bariloche.

Un incendio de fuertes proporciones se desató durante las primeras horas de la mañana de este sábado y provocó serios daños materiales en una vivienda familiar . El fuego se propagó con rapidez y obligó a un despliegue inmediato de bomberos y personal de emergencias de la zona.

El siniestro comenzó cerca de las 7 de la mañana y sorprendió a los vecinos, quienes dieron aviso de inmediato a las autoridades correspondientes. Las llamas alcanzaron gran intensidad en pocos minutos y comprometieron buena parte de la estructura de la casa afectada.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Vilcapugio y Otto Goedecke, en la ciudad de Bariloche , donde los vecinos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia locales ante la magnitud del fuego que se observaba desde temprano.

Una garrafa que agravó la situación

Según confirmó El Cordillerano, en el interior de la vivienda había una garrafa que explotó en medio del incendio y agravó considerablemente la magnitud del siniestro. Las explosiones generaron fuerte alarma entre los vecinos, quienes debieron alejarse de sus domicilios por precaución.

En el lugar trabajaron cuatro dotaciones de Bomberos Centro junto a una dotación de Bomberos Melipal, además de personal de Protección Civil y efectivos de la Policía de Río Negro, quienes colaboraron activamente en las tareas de control y extinción del fuego.

Una mujer hospitalizada por las quemaduras

Una mujer resultó afectada durante el siniestro y sufrió quemaduras leves en una de sus manos, además de un cuadro de inhalación de humo producto de la densa cantidad de gases generados por el fuego dentro de la vivienda.

La víctima fue asistida en el lugar por una ambulancia del sistema de salud y trasladada de inmediato al hospital de la ciudad, donde quedó bajo observación médica para determinar el alcance real de las lesiones sufridas.

Durante las tareas de extinción, los equipos de emergencia debieron coordinar el corte preventivo de gas y electricidad en la vivienda afectada, con el objetivo de evitar nuevos focos de fuego y reducir los riesgos para el personal interviniente.

Preocupación entre los vecinos del sector

El episodio generó preocupación entre los vecinos del barrio, que observaron con temor cómo las llamas y las sucesivas explosiones ponían en riesgo a las viviendas linderas, mientras esperaban información oficial sobre la situación de la familia afectada.

Las causas que originaron el incendio todavía no fueron confirmadas de manera oficial. Se espera que en las próximas horas los peritos correspondientes trabajen sobre el lugar para establecer con precisión el foco inicial del siniestro.