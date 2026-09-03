Dos incendios de pastizales se desataron cerca del Tercer Puente. El humo redujo la visibilidad y provocó complicaciones en el tránsito.

Voraz incendio entre Cipolletti y Cinco Saltos: el humo cubrió la Ruta 151 y llegó a viviendas.

Voraz incendio entre Cipolletti y Cinco Saltos: el humo cubrió la Ruta 151 y llegó a viviendas.

Voraz incendio entre Cipolletti y Cinco Saltos: el humo cubrió la Ruta 151 y llegó a viviendas.

Un voraz incendio de pastizales generó preocupación este jueves sobre la Ruta Nacional 151 , en el tramo que une Cipolletti y Cinco Saltos , en cercanías del Tercer Puente .

Las llamas avanzaron por sectores ubicados a la vera de la ruta, mientras una enorme columna de humo cubría la zona llegando hasta las inmediaciones de viviendas y comercios .

La situación también provocó complicaciones en el tránsito debido a la escasa visibilidad sobre la calzada.

Bomberos trabajan para contener las llamas

Ante la emergencia, Bomberos de Cipolletti y Cinco Saltos trabajaban en el lugar para controlar los focos.

Desde el sector se pidió a los conductores que circulen con extrema precaución, reduzcan la velocidad y estén atentos a las condiciones de visibilidad, debido a la presencia de humo sobre la Ruta 151.

De acuerdo con información brindada en exclusiva a LM Cipolletti por fuentes que trabajan en el operativo, se trata de dos incendios de pastizales registrados en distintos sectores de la ruta.

El origen estaría vinculado a una quema

Según explicaron, el fuego se habría iniciado durante una quema realizada por personas que estaban limpiando una chacra.

En esta época del año comienza la limpieza de parcelas productivas y, de acuerdo con lo señalado por los bomberos, este tipo de quemas no está permitido, debido al riesgo de que el fuego se descontrole y termine afectando zonas cercanas.

Eso es lo que habría ocurrido en este caso: las llamas se propagaron rápidamente por los pastizales y terminaron generando una situación de riesgo a metros de viviendas, comercios y una ruta de intenso tránsito.

Piden extremar las precauciones

Mientras continúan las tareas de los bomberos, el principal llamado es para quienes circulen por la Ruta 151.

La combinación de fuego, humo y baja visibilidad representa un riesgo para los automovilistas, por lo que se recomienda reducir la velocidad y transitar con máxima atención por el sector afectado.