Preocupación por la quema intencional de pastizales: en 2025 hubo 238 incendios forestales

Los Bomberos Voluntarios de Cipolletti advierten por las posibles quemas intencionales de pastizales. La ciudad prohíbe las quemas a cielo abierto.

Con el inicio de la temporada primaveral, los incendios de pastizales vuelven a generar preocupación en Cipolletti . En los últimos días, Bomberos Voluntarios debieron intervenir en varios focos registrados en chacras abandonadas, algunos de ellos de importante extensión.

La situación encendió una alerta entre los bomberos, especialmente porque los sectores afectados presentan características que dificultan atribuir el origen a una causa accidental. Desde la institución señalaron que existen indicios de una posible intencionalidad detrás de las quemas.

Durante esta semana se produjeron distintos incendios en zonas de chacras, principalmente sobre parcelas abandonadas o sin actividad productiva. El fuego comenzó en pequeños focos y, favorecido por las condiciones del terreno, avanzó rápidamente hacia sectores lindantes.

Dos grandes incendios en una misma tarde

Uno de los episodios más importantes ocurrió este jueves 3 de septiembre, cuando Bomberos Voluntarios de Cipolletti debieron desplegar recursos durante varias horas para combatir dos incendios de pastizales registrados prácticamente en simultáneo.

El primer llamado se produjo alrededor de las 16.20, por un incendio ubicado sobre la Ruta 151, a la altura del kilómetro 8, detrás de la gomería SAS. Las tareas de extinción se extendieron hasta aproximadamente las 21.

Para ese operativo concurrieron dos dotaciones, correspondientes a Bomberos de Cipolletti y Bomberos de Cinco Saltos. En total participaron seis efectivos y fueron afectadas unas tres hectáreas.

El fuego alcanzó una superficie compuesta principalmente por pastizales y una alameda. La presencia de vegetación seca y la cercanía con otros sectores representaron un riesgo de propagación, por lo que los trabajos requirieron varias horas hasta lograr controlar completamente las llamas.

Ese mismo jueves, apenas minutos después del primer aviso, otro incendio obligó a ampliar el despliegue operativo. A las 16.31 se recibió el llamado por un foco localizado en el sector conocido como Cuatro Esquinas.

En ese caso, Bomberos movilizó cuatro dotaciones, el incendio se desarrolló dentro de una chacra abandonada y afectó aproximadamente seis hectáreas de pastizales y alamedas.

El operativo se extendió hasta las 21 y demandó la participación de 11 efectivos. Una vez finalizadas las tareas de extinción y control, las dotaciones regresaron a la base, luego de varias horas de trabajo en el lugar.

Bomberos advierte por la posible intencionalidad

Gonzalo Cardozo, sargento primero a cargo de la Jefatura de Bomberos Voluntarios de Cipolletti, sostuvo que las características de los últimos incendios generan preocupación y permiten sospechar que algunas de estas quemas podrían ser provocadas deliberadamente.

“Son chacras en estado de abandono, no hay algún tipo de foco que pueda iniciarlo de manera accidental y dan cuenta los vecinos del sector que anda gente dando vueltas”, señaló Cardozo.

El jefe bomberil explicó que los pequeños incendios registrados desde el lunes y el foco de mayor magnitud ocurrido este jueves conforman una situación que requiere especial atención por parte de las autoridades y los vecinos.

“Estos pequeños focos que se vieron desde el lunes, terminando este jueves con uno más grande, nos dan cuenta que hay una intencionalidad de realizar la quema en esos sectores”, afirmó Cardozo.

La preocupación aumenta porque una quema iniciada en una parcela abandonada puede extenderse rápidamente hacia otras propiedades, sectores productivos, viviendas o caminos, especialmente cuando existen grandes superficies cubiertas de vegetación seca.

En Cipolletti está prohibida la quema a cielo abierto

Más allá del origen que pueda determinarse en cada caso, existe una normativa municipal que prohíbe expresamente la quema a cielo abierto en toda la ciudad de Cipolletti.

La Ordenanza 185/11 establece en su artículo 174 que queda prohibida en todo el ejido la quema a cielo abierto de cualquier residuo sólido u otro tipo de sustancias combustibles.

La normativa contempla algunas excepciones puntuales. Entre ellas se encuentra la utilización del fuego para la cocción de alimentos, además de quemas con fines experimentales o de capacitación en la lucha contra incendios, siempre que exista autorización previa.

También pueden autorizarse expresamente otros casos por parte de la autoridad municipal de aplicación. Fuera de esas situaciones contempladas, la quema a cielo abierto se encuentra prohibida y puede generar actuaciones de los organismos correspondientes.

El impacto de los incendios forestales durante 2025

El problema no es nuevo para los Bomberos Voluntarios de Cipolletti. Las estadísticas correspondientes al último año completo muestran el peso que tienen los incendios forestales dentro del total de emergencias atendidas por la institución.

Durante 2025, el cuerpo registró 627 intervenciones de distinta naturaleza. De ese total, 238 correspondieron a incendios forestales, convirtiéndose en uno de los principales tipos de emergencia afrontados por los bomberos.

Los registros también contabilizaron 116 incendios en viviendas, 53 incendios o rescates vehiculares, nueve incendios en comercios y 211 servicios especiales. La magnitud de estas cifras permite dimensionar el impacto operativo que generan las emergencias durante todo el año.

Los incendios forestales representan además una demanda importante de recursos materiales y humanos. Cada salida implica movilizar personal, vehículos, agua y equipamiento, además del tiempo necesario para controlar el fuego y garantizar que no existan nuevos focos.