Los Bomberos Voluntarios de Cipolletti cumplen 75 años: la historia, los números y lo que se viene

La asociación está de festejo con números que sorprenden y demuestran el crecimiento y proyección de los últimos años. Anunciaron "sorpresas" para los días de festejo en la ciudad.

Los Bomberos Voluntarios de Cipolletti cumplen este 1 de septiembre, 75 años de historia, servicio y compromiso con la comunidad. El aniversario encuentra a la institución con una estructura preparada para atender incendios, rescates y diferentes emergencias.

La fecha representa además un homenaje a quienes dieron los primeros pasos en 1951 y a los cientos de vecinos que, durante estas siete décadas y media, pasaron por la institución y aportaron su tiempo de manera voluntaria.

Raúl Vena , presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios Cipolletti, destacó que el aniversario constituye principalmente un reconocimiento a quienes comenzaron a construir la institución hace 75 años y a todos los que continuaron ese camino.

40 Bomberos Voluntarios más 11 efectivos policiales conforman el Cuerpo Activo. Estefania Petrella

La historia comenzó en 1951, aunque durante los primeros años la organización funcionó desde la vivienda de su fundador, donde se recibían elementos y aportes económicos destinados a poner en marcha el servicio.

En 1954, la institución logró establecer su primer cuartel sobre calle San Martín al 680. Ese espacio marcó una etapa fundamental para la organización y permitió consolidar una estructura destinada a responder ante las necesidades de los vecinos.

Actualmente, la administración funciona en Alem 955, donde también existe un Salón de Usos Múltiples de 427 metros cuadrados. El cuartel operativo está ubicado en Libertad 456 y cuenta con una superficie de 620 metros cuadrados.

627 intervenciones durante 2025 llevaron adelante los Bomberos. Estefania Petrella

Más de 600 intervenciones durante 2025

El trabajo de los bomberos se refleja en la cantidad y diversidad de emergencias atendidas. Durante 2025, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cipolletti registró un total de 627 intervenciones en diferentes puntos de la ciudad.

De ese total, 238 correspondieron a incendios forestales, mientras que otros 116 servicios estuvieron vinculados con incendios en viviendas. También hubo 53 incendios o rescates vehiculares y 9 incendios registrados en comercios.

A esa cifra se sumaron 211 servicios especiales, que completan el registro anual de intervenciones. Los números muestran la variedad de situaciones que debe afrontar diariamente la institución y la necesidad de contar con recursos humanos y materiales adecuados.

La asociación cuenta con 15 móviles y prepara la incorporación de tres nuevos presentados el 12 de septiembre en el acto oficial. Estefania Petrella

Una flota preparada para distintas emergencias

La capacidad de respuesta está respaldada por una flota operativa compuesta actualmente por 15 unidades. Entre ellas hay dos vehículos livianos destinados a incendios estructurales y una unidad preparada para incendios y rescate vehicular.

Esta última cuenta además con capacidad para intervenir en incidentes que involucren materiales peligrosos. El parque automotor se completa con tres unidades cisterna destinadas al abastecimiento de agua y dos móviles de ataque rápido para incendios forestales.

La institución también dispone de tres unidades de logística, una unidad destinada al rescate acuático y tres vehículos preparados para intervenciones vinculadas con incendios y rescates en altura.

A esta capacidad logística, se sumarán nuevas incorporaciones vehiculares presentadas en el acto oficial de la institución.

El Cuerpo Activo está integrado por 40 bomberos y se prevé la incorporación de otros 15 efectivos en diciembre, cuando finalicen su etapa de formación. Además, 11 efectivos policiales colaboran operativamente durante las 24 horas.

El primer camión de los Bomberos, fue restaurado y será expuesto del 7 al 11 con entrada libre y gratuita.

Una semana para conocer la historia de Bomberos

Los festejos por los 75 años continuarán durante la próxima semana con una propuesta especialmente pensada para que los vecinos puedan acercarse y conocer la historia de la institución desde adentro.

Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre, de 14 a 20, se realizará una muestra histórica en el salón de calle Alem. Allí se exhibirán antiguos equipos, herramientas y elementos utilizados durante distintas etapas del servicio.

Uno de los principales atractivos será el primer camión que tuvo el cuartel, recientemente restaurado y que comenzará a formar parte del patrimonio histórico del futuro museo de Bomberos de Cipolletti.

La comunidad también podrá conocer los equipos utilizados actualmente para rescates, cortes de estructuras, asistencia de personas heridas y situaciones de trauma. El recorrido incluirá además diferentes sectores del cuartel para mostrar cómo se desarrolla una guardia.

El gran cierre será el 12 de septiembre

La celebración tendrá su acto central el sábado 12 de septiembre a las 14, sobre calle Alem, frente al salón de la institución. La jornada incluirá un acto conmemorativo, un desfile y distintas sorpresas preparadas especialmente para los vecinos.

Gonzalo Cardozo, sargento primero a cargo del Cuerpo de Bomberos Cipolletti, invitó a toda la comunidad a participar de esta jornada y acompañar una celebración que busca reunir pasado y presente.

Durante las actividades habrá además un espacio para compartir un chocolate con los niños y café o té para quienes acompañen. Así, los Bomberos Voluntarios buscarán festejar sus 75 años junto a quienes forman parte de la historia cotidiana de Cipolletti.