Kala la artista rionegrina que fue parte de Popstars: ''Guardo todo lo vivido en mi corazón''

Kala nació en Tucumán pero mayormente, su vida estuvo en la provincia de Río Negro. Aquí nutre su vida artística. Su paso por el reality musical del momento la marcó para siempre.

Con gran entusiasmo, Kala Rivero se abre en diálogo con LM Cipolletti para contar su gran aventura: audicionar para '' Popstars ''. La artista relata cómo ha progresado en su carrera musical en el Alto Valle y lo que conservará para siempre tras su paso por el reality musical más importante del momento.

Kala nació en Tucumán pero la mayor parte de su vida, fue en Jacobacci . Estudió la Licenciatura en Arte Dramático en el Instituto Universitario Patagónico de Artes ( IUPA ) y en General Roca que hizo sus primeros pasos primeros escenarios. Ella se recuerda en bares con su guitarra y de ahí en adelante, la perseverancia y la constancia le permitió dar el próximo paso: empezó a llegar a eventos de la zona y festividades.

Este avance demandó expansión y ahí comenzó a trabajar con guitarristas, bateristas, saxofonistas y trompetistas. Feliz confiesa que se encontró con un ''mundo artístico muy diverso''. Luego, empezó a grabar sus canciones, publicarlas y a hacer videoclips con gente de de audiovisuales también de IUPA. Esto le permitió también poder empezar a tocar en Cipolletti y agrega: Tengo público de Cipo que sé que me banca''.

La joven fue parte del Preconfluencia y cantó en la Fiesta Nacional de la Manzana en el escenario mayor. Al bajar, pareciera que se alineó todo para que dé el siguiente paso: trasladarse a Buenos Aires y apostarlo todo a la música.

''Señales'' de que su decisión era la correcta

Al llegar a la gran ciudad, la cantante se anotó en varios castings, entre ellos, ''Popstars''. Aquí relata que solo audicionó con una canción que eligió y mandó el video. Allí quedó preseleccionada.

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Para la primera instancia fue convocada al Estadio Mary Terán de Weiss (conocido como Parque Roca) y ahí hizo la conexión porque apareció el nombre de repente de la ciudad de la que venía.

Confiada en lo que estaría por venir, cuenta que de 15.000 participantes quedaron solamente tres mil chicas. Lo que le siguió, lo define como ''una locura''.

En la apertura les contaron sobre la la dinámica del certamen y conocieron a los jurados. Luego, dividieron a las chicas en 2 grupos: unas bailaban y otras, mostraron su voz y agrega: ''a mí personal personalmente me tocó cantar''.

La magia de la tele

Kala tuvo 30 segundos para mostrar su voz. Fue una de las últimas. Dice haber sentido mucha euforia. Estaba rodeada de chicas, había mucha exposición. Su canto, fue visto y la habilitó a la próxima etapa.

Si bien las audiciones son bastante fugaces pudo observar con detenimiento cómo se acomodaba todo el lugar para que ellas puedan lucirse. Con la tranquilidad de saber aún en camino, disfrutó del show del que estaba siendo parte.

En la etapa que siguió pude estar más cerca con Ángela Torres, Nicky Nicole y Charlie García que es un productor de Sony Music mexicano y con Nico Vázquez que, además de ser el conductor del programa, es quien contiene a las participantes y también la ayuda a bajar la tensión con algún chiste.

En su paso por Popstars, se encontró con Sofi Gonet que es la encargada de las entrevistas más relajadas y también, pudo conocer a los Miranda. Esto último tuvo gran valor porque Kala audicionó cantando un tema del dúo pop.

Las devoluciones son parte del aprendizaje

La cantante Nicky Nicole elogió su voz e importa artística y la definió como una de sus favoritas. Incluso, cantaron juntas ''Wapo traketero'' uno de sus hits en 2019.

En su relato, aclara que la mayor parte de la experiencia, no se vio en el aire del programa pero destacó: '' guardo en el corazón y en la mente de todas las cosas lindas que me dijeron''.

Kala no se considera ''artista pop'' y hubo alguna cuestiones en las que no coincidía. Sin embargo, su búsqueda iba por el lado de ser disruptiva e intentar algo distinta entonces, la experiencia terminó siendo completa. Algo que destaca es que la formación académica siempre se traduce en ''seguridad'' a la hora de subirse a un escenario.

Durante su estadía, construyó vínculos significativos y momentos de complicidad con sus compañeras. Aunque quedó eliminada en la instancia de baile junto a cuatro compañeras, asumió la disciplina de la danza como un desafío enriquecedor que sumó valor a su carrera artística.

Tras su salida, recibió una cálida devolución de parte de los cuatro jurados y del conductor Nico Vázquez, quienes destacaron su presencia escénica, su impronta y la madurez de su propuesta musical. La artista afrontó esta eliminación con la frente en alto y sin amargura, entendiéndola como una etapa más de crecimiento dentro de un camino signado por la perseverancia y la autenticidad.

Finalmente, valora el impacto del programa en la visibilización de su trabajo y el aumento de seguidores en redes sociales. Expresa un profundo agradecimiento al público de Neuquén, Cipolletti, General Roca, Allen y todo el Alto Valle por el acompañamiento constante desde sus inicios, reafirmando su deseo de regresar pronto a cantar en la región y compartir su música como un espacio de sanación y encuentro.