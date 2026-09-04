El desgarrador pedido de la esposa del ciclista fallecido trágicamente: "Por favor, necesito que aparezca..."

En medio del drama, tras el fatal accidente, se extravió una pertenencia de incalculable valor afectivo. Las formas de ayudarla.

La escena de la tragedia en la que perdió la vida el ciclista.

Cuando alguien pierde a un ser querido, se aferra a los recuerdos en medio del dolor . Por eso para la esposa y la familia de Augusto Zinelli , el joven ciclista de 33 años que murió en General Roca tras ser impactado por un automóvil, resulta por demás de importante recuperar una pertenencia de incalculable valor afectivo.

Como si no fuera poco con el drama que viven por estas horas, se suma otra preocupación . Los allegados de la víctima fatal realizan un desesperado llamado a la comunidad para localizar billetera de color gris con bordes negros . Según explicaron, en su interior se encontraban fotografías familiares y recuerdos personales , además del Documento Nacional de Identidad (DNI) del joven, un insumo imprescindible para poder llevar adelante los trámites posteriores a su fallecimiento.

"Por favor, necesito que aparezca. Tenía fotos y recuerdos", expresó con angustia su esposa en las redes sociales para apelar a la solidaridad de los vecinos.

Quienes tengan información o hayan encontrado el objeto en las inmediaciones del accidente, pueden comunicarse directamente con la familia a los siguientes números telefónicos:

298 4374665 (hermana de Augusto)

299 6731487 (sobrino de Augusto)

Cómo fue el accidente fatal

El siniestro se produjo el jueves por la tarde en la intersección de 9 de Julio y España. Zinelli transitaba en bicicleta cuando fue embestido por un vehículo Volkswagen Gol. En el lugar del hecho intervinieron efectivos de la Comisaría Tercera y personal del Gabinete de Criminalística.

De acuerdo con los primeros datos reunidos en el lugar, el hombre transitaba en bicicleta por la vereda de calle España e intentó cruzar hacia el sector de las vías. En ese momento fue impactado por un Volkswagen Gol de color blanco que circulaba por 9 de Julio. Como consecuencia de la gravedad del choque, la persona falleció de manera instantánea.

El automóvil involucrado en el accidente era conducido por un joven de 23 años, quien permaneció en el sitio tras la colisión y fue sometido a un test de alcoholemia.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de turno, organismo que deberá determinar las responsabilidades del caso.