Río Negro presentó su oferta de turismo en Chile y abre oportunidades

La Provincia de Río Negro presentó su oferta de turismo ante agencias de viajes y operadores mayoristas de Chile durante el encuentro Visit Argentina, en el marco del plan de promoción y comercialización internacional de la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR).

Durante el evento, ATUR mantuvo reuniones comerciales destinadas a dar a conocer productos y regiones que complementan los destinos tradicionales. Las agencias y operadores chilenos mostraron una alta receptividad e interés por diversificar sus catálogos incorporando circuitos novedosos en Argentina.

Otro de los pilares valorados por el sector comercial fue la conectividad aérea disponible. La posibilidad de utilizar los aeropuertos de Bariloche, Viedma y Neuquén permite diseñar circuitos multidestino de ingresos y salidas combinados, facilitando recorridos integrados que abarquen montaña, estepa y mar dentro de un mismo viaje.

Presencia constante en los grandes eventos del sector

Mientras se prepara la participación rionegrina en la Feria Internacional de Turismo la acción en Visit Argentina - Santiago de Chile forma parte de una agenda continua de inserción en ferias, rondas de negocios y workshops internacionales. Esta presencia constante garantiza que Río Negro mantenga un rol protagónico en las decisiones de comercialización de los principales operadores turísticos de la región, transformando la promoción en desarrollo económico directo para los prestadores locales.

A partir de los resultados obtenidos, la Agencia de Turismo de Río Negro continuará profundizando el trabajo articulado con municipios, cámaras del sector y prestadores privados para poner a disposición del mercado internacional paquetes e itinerarios consolidados.

De Bariloche a Punta del Este sin escalas

La noticia fue confirmada por el gerente del Aeropuerto Internacional de Punta del Este, Guillermo Pagés, quien destacó la buena respuesta que está teniendo la comercialización de la nueva ruta y explicó que se trata de una prueba pensada para evaluar el comportamiento del mercado.

La conexión directa entre Punta del Este y Bariloche se incorporará durante septiembre, en un período considerado estratégico para el movimiento turístico entre Uruguay y Argentina. En consecuencia, se permitiría vincular ambos destinos turísticos sin necesidad de realizar escalas.