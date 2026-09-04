Tragedia en Roca: identificaron al ciclista que murió en un accidente

La Justicia investiga la mecánica del trágico choque ocurrido este jueves. La víctima, de 33 años, perdió la vida en el acto.

Un trágico siniestro vial conmocionó el centro de Roca durante la tarde del jueves . El hecho se registró cerca de las 16 del jueves en la intersección de las calles 9 de Julio y España , donde un ciclista fue atropellado por un automóvil.

De acuerdo con los primeros datos reunidos en el lugar, el hombre transitaba en bicicleta por la vereda de calle España e intentó cruzar hacia el sector de las vías. En ese momento fue impactado por un Volkswagen Gol de color blanco que circulaba por 9 de Julio . Como consecuencia de la gravedad del choque, la persona falleció de manera instantánea.

Con el avanzar de las diligencias, fuentes policiales confirmaron la identidad del hombre de 33 años que perdió la vida en el lugar: se trataba de Augusto Zinelli .

La Justicia investiga el accidente fatal en pleno centro de Roca.

Pericias e investigación del accidente

El automóvil involucrado era conducido por un joven de 23 años, quien permaneció en el sitio tras la colisión y fue sometido a un test de alcoholemia.

En el lugar de la tragedia trabajó personal de la Comisaría Tercera junto al Gabinete de Criminalística, abocados a realizar las pericias correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de turno, organismo que deberá determinar las responsabilidades del caso.