Histórico: La Legislatura dio luz verde al traspaso de las rutas 22 y 151 a Río Negro.

La Legislatura de Río Negro concretó hoy un acontecimiento clave: el traspaso de las rutas 22 y 151 desde la Nación. El proyecto llegó al recinto de la mano del Poder Ejecutivo.

El Gobernador Alberto Weretilneck había enviado al Poder Legislativo la propuesta que ratifica el convenio. Este jueves obtuvo el respaldo de la mayoría parlamentaria en el recinto provincial. De esta manera, Río Negro asumirá la gestión y el mantenimiento de ambos corredores viales por un plazo de 20 años .

El resultado de la votación general reflejó un amplio consenso sobre la necesidad de intervenir de manera urgente en ambas trazas interprovinciales. Con este trámite parlamentario, la provincia podrá tomar un préstamo de 60 millones de dólares para invertir en la reconstrucción de estas dos vías.

El detalle del proyecto

La propuesta legislativa establece las condiciones para el traspaso de ambos corredores a la órbita de la Dirección de Vialidad Rionegrina. Dentro de esta iniciativa, el texto declara la emergencia vial provincial por el plazo de un año en toda la extensión de ambas rutas dentro de la provincia, lo que facultará a la autoridad de aplicación a realizar contrataciones directas de urgencia para obras y mantenimiento. Para financiar este programa de obras en los tramos de mayor criticidad, el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a contraer un endeudamiento de hasta 60 millones de dólares con el organismo FONPLATA u otra entidad de financiamiento multilateral.

El legislador oficialista y miembro informante de la iniciativa, Carlos Valeri, expuso que la provincia arrastra un escenario de desinversión vial por parte de los sucesivos gobiernos nacionales de los últimos 14 años. En este sentido, detalló que la parálisis de las obras y el deterioro crónico de las banquinas y calzadas generaron un descontento absoluto en la comunidad. De acuerdo con los datos brindados por el legislador, el estado calamitoso de las rutas 22 y 151 costó la vida de 212 personas entre los años 2018 y 2026.

En cuanto a las especificaciones se establece la transferencia operativa de la infraestructura por un plazo de 20 años, sin que la provincia pierda la jurisdicción ni el dominio federal de las rutas. El miembro informante precisó que las obras de urgencia abarcan un total de 305 kilómetros. El plan de trabajo inmediato prioriza cuatro puntos de extrema gravedad: la rotonda de Choele Choel, el tramo de la ruta 151 desde Barda del Medio hasta Catriel, la zona del puente 83 sobre la ruta 22 y un nuevo puente ferroviario en el ingreso a Cipolletti.

En paralelo al plan urgente, el legislador explicó que Río Negro y Neuquén contratarán consultoras mediante el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para diseñar un esquema vial estratégico proyectado para las próximas dos décadas. Por otra parte, indicó que tras la aprobación de la norma se requerirá un plazo de 60 días para que Nación entregue las trazas saneadas de litigios o contratos vigentes con las empresas constructoras.

El parlamentario defendió que la solidez y previsibilidad financiera demostrada por la provincia desde 2023 posibilitó el acceso al préstamo internacional a bajas tasas de interés y calificó la decisión política como un paso firme hacia la autonomía provincial.

Sin embargo, el proyecto enviado por el mandatario provincial tuvo votos negativos como el del legislador del (PJ-NE), Leandro García, argumentó que el esquema de contratos abiertos no resolverá las dificultades de tránsito en los sectores críticos. Por su parte el l legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) sostuvo que la falta de envío de fondos nacionales es una constante. En tanto, su compañero de bloque, Fabían Pilquinao, prestó su voto favorable bajo el argumento de que la crisis vial actual constituye una trampa mortal y una cuestión de emergencia humanitaria que no admite dilaciones.

El legislador Fernando Frugoni (CC ARI) respaldó la iniciativa parlamentaria al señalar que es momento de dar respuestas concretas a los vecinos de la región frente a la ausencia prolongada del Estado nacional en el territorio. Siguiendo con los fundamentos de votos afirmativos, el legislador Pedro Dantas (PJ-NE) fundamentó su acompañamiento y destacó la relevancia de la infraestructura vial para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta y el crecimiento provincial.

Al cierre del debate legislativo, el presidente del bloque oficialista, Facundo López (JSRN), rechazó las críticas de las bancadas opositoras y defendió la coherencia política de su espacio. López sostuvo que las leyes nacionales votadas por los representantes de su partido provincial responden a la convicción de consolidar el desarrollo energético y atraer grandes inversiones de infraestructura a Río Negro.