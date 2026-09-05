El tiempo cambia en Cipolletti: así estará este sábado y cuándo llegará el viento más fuerte

El primer fin de semana de septiembre llega con una jornada fresca en la ciudad. Además el Servicio Meteorológico emitió un alerta amarilla.

El primer fin de semana de septiembre tendrá una jornada con condiciones variables en Cipolletti . Para este sábado 5 de septiembre se espera tiempo inestable durante el día , con una temperatura máxima estimada en 19 grados y una mínima que llegará a 1 grado durante la noche.

Según la información proporcionada, el viento tendrá una presencia importante a lo largo de la jornada. Durante el día soplará desde el noroeste (NO), con una velocidad de 35 kilómetros por hora , mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 49 kilómetros por hora .

La combinación entre temperaturas contrastantes y viento será una de las principales características meteorológicas del sábado. La mañana y las primeras horas del día tendrán condiciones más agradables en cuanto a temperatura, aunque el viento podría generar una sensación diferente.

Viento del noroeste y ráfagas de hasta 49 km/h

El viento será otro de los datos destacados para este sábado en la ciudad. Durante el día se prevé una circulación predominante desde el noroeste, con una velocidad estimada de 35 km/h.

Las ráfagas podrían llegar hasta los 49 km/h, por lo que el viento tendrá una intensidad suficiente para hacerse sentir en distintos sectores de Cipolletti y sus alrededores.

Durante la noche, el viento cambiará su dirección hacia el sudoeste (SO). La velocidad estimada será de 32 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 36 km/h.

De esta manera, aunque durante la noche habrá una disminución en la intensidad de las ráfagas respecto del período diurno, el viento continuará presente y acompañará el descenso de las temperaturas.

Alerta amarilla por viento en Río Negro

A este escenario se suma una alerta amarilla por viento emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para distintos sectores de Río Negro. La advertencia alcanza a Conesa, Meseta de Adolfo Alsina, Meseta de San Antonio y Valcheta.

La alerta no comprende a Cipolletti, pero alcanza a una importante región del territorio provincial y marca la presencia de condiciones ventosas que requieren atención. El nivel amarillo contempla fenómenos que pueden generar daños y provocar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. (SMN)

En las zonas alcanzadas por la advertencia, se recomienda mantenerse informado sobre la evolución del tiempo y prestar especial atención a las condiciones del viento, especialmente para quienes deban desplazarse por rutas.

Qué se espera para el domingo

La información proporcionada también anticipa las condiciones para el domingo. En Cipolletti, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 1 grado, mientras que la máxima alcanzará nuevamente los 19 grados.

El cielo estará mayormente cubierto durante el día y pasará a parcialmente nublado durante la noche. Por su parte, el viento soplará desde el noreste (NO) durante el día, con una velocidad de 22 km/h y ráfagas de hasta 43 km/h.

Durante la noche del domingo, el viento cambiará al oeste (O) y aumentará su intensidad, con una velocidad prevista de 34 km/h y ráfagas que podrían llegar hasta los 57 km/h.

Así, el fin de semana comenzará con una jornada inestable, temperaturas que irán desde 1 hasta 19 grados y viento del noroeste con ráfagas de hasta 49 km/h. En el este provincial, además, habrá que seguir las recomendaciones vinculadas con la alerta amarilla por viento.