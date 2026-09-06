Tristeza total: encontraron el cuerpo de Gian, el nene que cayó al desagüe en un auto junto a sus padres

El hallazgo se produjo a unos 300 metros del puente donde se produjo la caída del vehículo en el que se desplazaba la familia.

6Lamantable. El cuerpo de Gian, el nene de tan solo 4 años de edad que cayó a un desagüe cuando se trasladaba en auto con sus padres por una zona rural de Fernández Oro , fue encontrado sin vida dentro del mismo cauce.

El hallazgo se registró poco después de las 16 a unos 600 metros del puente donde se produjo el incidente. El operativo estuvo a cargo de personal policial, Prefectura, Defensa Civil, Bomberos, buzos y colaboradores. La noticia genera un profundo dolor en la comunidad de la vecina localidad.

Gian desapareció el sábado por la madrugada cuando, por causas que son materia de investigación, el vehículo en el que circulaba con sus padres cayó dentro del Canal Colector P2, un desagüe que corre por la zona rural hacia el sur de la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1209, y desemboca en el río Negro.

Los adultos consiguieron escapar del auto y salir del agua por sus propios medios. Sin embargo, pese a los intentos inmediatos, el pequeño no apareció junto a ellos y quedó desaparecido dentro del canal, por donde circula agua turbia dado que en el se vuelcan líquidos cloacales y basura. Pero la geografía de su entorno, como las márgenes y el mismo lecho es de acceso dificultoso, dado que abundan las ramas y árboles caídos.

Lo reconocieron sus familiares

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que los familiares del chiquito reconocieron el cuerpo encontrado este domingo. Se destacó que para la labor de rastrillajes, la fiscalía en turno conformó un comité de crisis que intervino desde el primer momento y trabajó en el lugar durante las últimas 36 horas. Asimismo confirmaron que el municipio de Fernández Oro solicitó la colaboración inmediata del Departamento Provincial de Aguas (DPA) y del Consorcio de Riego para cerrar compuertas que permitieran desviar el cauce a otros sectores para reducir la profundidad del canal y permitir el trabajo de los rescatistas. Además, la comuna puso a disposición personal para lbúsqueda y maquinaria específica destinada a disminuir el caudal de agua.

Asimismo, resultaron clave en la búsqueda Prefectura, Bomberos, Defensa Civil, la División Canes y el COER de la Policía de Río Negro, buzos especializados, las Brigadas de Investigación y Rural, y personal de la Comisaría 26.

“Para asegurar la labor de los buzos se bajó el caudal del canal y, a 650 metros de donde cayó el vehículo, logramos dar con Gian”, explicó la fiscal Rocío Guiñazú. El hecho ocurrió sábado a la madrugada a la altura del kilómetro 1209 de la Ruta Nacional 22, en el puente de hierro camino a “La Criollita”.

“Los familiares del niño estuvieron presentes durante todas las diligencias que fuimos concretando y acompañaron las tareas que realizó el personal interviniente”, concluyó la fiscal desde el lugar del hallazgo.