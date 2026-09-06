Tras el empate en el clásico: cómo quedó Cipo en su zona y qué le falta para clasificar

El albinegro logró un punto valioso como visitante y se jugará todo en las últimas dos fechas de la zona Campeonato.

Cipo sacó un punto valioso en Bahía Blanca al empatar 1-1 con Olimpo , por la séptima fecha de la Zona B de la Fase Campeonato del Torneo Federal A. El Albinegro perdía y parecía quedarse con las manos vacías, pero apareció Andrés Almirón con un golazo desde larga distancia para establecer la igualdad y mantener a su equipo con chances concretas de alcanzar sus objetivos.

Olimpo se puso en ventaja a los 9 minutos del primer tiempo por intermedio de Braian Guille. Cipo tuvo que remar desde atrás durante buena parte del encuentro, hasta que a los 79 minutos Almirón sacó un remate espectacular desde afuera del área para decretar el 1-1 definitivo .

El empate le permitió al equipo de Fabián Enríquez llegar a 9 puntos , aunque continúa fuera de los cuatro primeros puestos que otorgan la clasificación a los cuartos de final por el primer ascenso a la Primera Nacional. La pelea, sin embargo, sigue completamente abierta.

La fecha también dejó movimientos importantes en la tabla. Kimberley goleó 3-0 a Juventud Antoniana, mientras que Alvarado derrotó 3-2 a Atenas de Río Cuarto. El encuentro entre Huracán Las Heras y Argentino de Monte Maíz terminó igualado sin goles. Con estos resultados, Alvarado quedó arriba con 14 puntos, seguido por Olimpo y Kimberley, mientras que Atenas suma 10 y Cipo 9.

Para Cipolletti quedan dos fechas decisivas. El próximo domingo recibirá a Alvarado en La Visera de Cemento, en un partido que puede resultar determinante para la clasificación. Después deberá viajar a Salta para enfrentar a Juventud Antoniana en la última jornada.

El objetivo es claro: terminar entre los cuatro primeros para disputar los cuartos de final por el primer ascenso. Pero además hay otro premio en juego: los cinco mejores de cada zona obtendrán la clasificación a la Copa Argentina 2027. Por eso, el punto conseguido ante Olimpo puede terminar teniendo un enorme valor en la definición.

En cuanto al fixture, Villa Mitre tuvo libre este fin de semana.

Lo que viene

Después de visitar a Olimpo en el estadio Roberto Carminatti, se vendrá el duelo ante Alvarado La Visera y Cipo cerrará su participación en la zona Campeonato visitando a Juventud Antoniana en Salta. El equipo norteño no ganó en lo que va de la segunda fase, con dos empates y cuatro caídas.

En caso de ganar los dos que le quedan, el albinegro estará clasificado, pero una cosecha menor lo hace depender automáticamente de otros resultados.

Fecha 8 (13 de Septiembre)

Cipolletti vs. Alvarado (Mar del Plata)

Atenas (Río Cuarto) vs. Juventud Antoniana (Salta)

Kimberley (Mar del Plata) vs. Huracán Las Heras

Dep. Argentino (Monte Maíz) vs. Villa Mitre (Bahía Blanca)

LIBRE: Olimpo (Bahía Blanca).

Fecha 9 (20 de Septiembre)

Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Kimberley (Mar del Plata)

Huracán Las Heras vs. Atenas (Río Cuarto)

Juventud Antoniana (Salta) vs. Cipolletti

Alvarado (Mar del Plata) vs. Olimpo (Bahía Blanca)

LIBRE: Deportivo Argentino (Monte Maíz).