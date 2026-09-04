Jerónimo Fernández, el joven judoca cipoleño que va por otra medalla para Argentina

A los 16 años disputará su segundo torneo internacional con la Selección Argentina. Viene de subirse al podio en Lima y viajará a República Dominicana.

Antes de que existieran los podios, las medallas y los viajes por la provincia, el país o el exterior, Jerónimo Fernández seguía a su hermano. Con apenas cuatro años se sumó a sus entrenamientos y, con el tiempo, fue escribiendo su propia historia en el judo arriba del tatami .

Hoy, con 16 años, aquel pequeño que se acercó al judo por la admiración hacia Joaquín es una de las grandes promesas rionegrinas de la disciplina. Está segundo en el ranking nacional de Cadetes -90 kilos y volverá a representar al país en una competencia internacional.

El próximo desafío será el Panamericano de Judo 2026 , que se disputará del 10 al 13 de septiembre en Santo Domingo, República Dominicana .

La noticia llegó en casa, como había ocurrido meses atrás con su convocatoria al Sudamericano, de manera sorpresiva y en las últimas horas del día. “Como el anterior Sudamericano, me pasó que era de noche, estábamos por acostarnos todos y mi hermano, que es mi profe y me acompaña en todos los viajes, viene sorprendido y me da la noticia. Obvio, nos pusimos contentos toda la familia”, contó a LM Cipolletti.

Será la segunda experiencia internacional de Jerónimo con la Selección Argentina en apenas un par de meses. “Esta es la segunda vez que represento al país. La primera fue en Lima, Perú, donde quedé segundo en la categoría Cadete -90, en individual, y quedé primero en las luchas por equipos con la Selección”, contó.

Los inicios en el judo y la relación con su hermano

Antes de ser entrenador, Joaquín fue su referencia. El hermano mayor practicaba judo y el más pequeño quería hacer lo mismo. Era su ejemplo, como lo es al día de hoy. “Desde los cuatro años hago judo, por mi hermano. Joaquín siempre fue el que hizo judo y desde chiquito quise subirme al tatami, y él fue el que me impulsó a subirme”, sostuvo.

El vínculo se transformó con el paso de los años. Primero fue el hermano mayor al que Jerónimo miraba y después se convirtió en compañero de entrenamiento. Ahora es su entrenador. “Entrenamos juntos desde chicos. Él iba al turno de los grandes, pero hace unos años estamos entrenando juntos en el CorpoFrut. Si bien siempre en el Corpo, de chiquito yo entrenaba en el polideportivo”, repasó.

Compartir una disciplina tan exigente con un hermano tiene un valor especial. “Es muy lindo, es algo que viven muchos judocas. En el judo se habla mucho del bienestar mutuo y es lindo tener un hermano porque vos, en todas las prácticas que necesitas, tenés que hacer repeticiones y repeticiones. Entonces, es como que nos ayudamos mutuamente y es mejor”, explicó.

Entre entrenamientos, competencias y el día a día, Jerónimo destaca la sinceridad con la que se manejan dentro y fuera del tatami. “Es mucho más transparente. Por más de que me haya ido mal, me da consejos, me dice en lo que estuve mal. Es como que lo ve desde el lado de hermano y profe a la vez, eso es más lindo”, afirmó.

Esta vez habrá una diferencia importante en comparación con el resto de los viajes: Joaquín no podrá acompañarlo a República Dominicana. La convocatoria llegó con poco margen y afrontar dos pasajes se volvió imposible. “Esta vez no se va a poder porque el viaje es pago, como el de Perú, y es mucho el monto. Entonces, voy a tener que viajar solo. En Buenos Aires me espera la Selección para viajar todos juntos, nos juntamos en el escenario y después creo que salimos desde Ezeiza todos”, repasó.

El problema fue, principalmente, el tiempo, ya que hace apenas unas semanas llegó la convocatoria. “Lamentablemente, con muy poco tiempo. Fue hace un mes y medio, pero es mucho monto de dinero, son más de 2.000 dólares”, puntualizó.

Por esta razón, más allá de que partirá el próximo martes hacia la Ciudad de Buenos Aires, junto a su familia están vendiendo una rifa. Aquellos interesados en comprar pueden comunicarse al 299-4683072. Además, recibe donaciones de los vecinos al siguiente alias: Jero.Panamericano.

Jerónimo sabe que tendrá enfrente rivales de enorme nivel, más allá de que recién en República Dominicana conocerá cuáles serán los combates. “El sorteo, lo más seguro, es que sea allá, como en todos los eventos. Los rivales no los sé porque somos bastantes. Sé que tengo un canadiense, top 3 en el mundo, y otro de Costa Rica, que es top 24. Van a ser rivales duros, pero vamos a tratar de representar bien a Argentina”, dijo con seguridad.

Río Negro, otra camiseta que lleva con orgullo

Antes de llegar a vestir los colores celeste y blanco, Jerónimo tuvo numerosas experiencias representando a Río Negro. “Siempre tuve la posibilidad de representar a Río Negro, es muy lindo. He estado en los Evita, en Epade, y son oportunidades muy lindas que hay en Río Negro para aprovechar como deportista”, mencionó.

El 2026 viene siendo un año cargado de competencias para el judoca de la Escuela Municipal. “La primera representación con la Selección fue este año, hace unos pocos meses, en junio. Por suerte, viene llenísimo de competencias. Hasta ahora, en lo que va del año, ya hubo cuatro”, comentó.

Pero el calendario todavía tiene una competencia fundamental para su futuro. “Me queda el Nacional Clausura, la competencia de toda Argentina, que es en San Juan. Lo estamos preparando con muchas ansias porque vendría siendo lo más importante. Si llego a quedar primero, ya sería fijo que esté en la Selección. Así que ansioso y muy contento por las posibilidades que están saliendo”, afirmó.

Representar a la provincia y al país

Hay momentos que todavía cuestan dimensionar cuando se viven a los 16 años. Jerónimo ya estuvo en un Sudamericano, consiguió dos medallas y ahora prepara su segundo torneo internacional con Argentina. “Es hermoso, es muy lindo. Ahora ya no lo dimensiono, pero supongo que más de grande voy a dimensionar lo que fue y lo que esperamos que sea”, apuntó.

Y mientras prepara el judogi, el viaje y los combates, también aparecen los nervios propios de quien está a punto de enfrentarse a un nuevo desafío. “Muy contento, un poco nervioso, ansioso porque tengo ganas de luchar y disfrutar, si se puede, de la medalla, con mucha fe. Por ahora, individual. Lo más posible es que también se haga, pero eso depende de la organización del Panamericano”, concluyó.